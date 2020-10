SLM Solutions als strong buy!?

SLM Solutions springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So wird der Kurs aktuell rund zwölf Prozent nach vorne geschoben. Mittlerweile wechseln die Papiere für 12,26 EUR den Besitzer. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur SLM Solutions-Aktie. Einfach hier klicken.

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 11,20 EUR ausgelotet. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Bei 7,41 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Sind das bei SLM Solutions jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.