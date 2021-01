SLM Solutions – Was ist denn hier los?

Die Bullen schwingen heute bei SLM Solutions eindeutig das Zepter. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 20,15 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 19,76 EUR ausgelotet. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 10,49 EUR komplett grünes Licht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

