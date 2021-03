SLM Solutions – Was geht denn hier ab?

SLM Solutions-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund vierzehn Prozent vorzeigen. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 15,08 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn demnach sind für SLM Solutions Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 14,34 EUR eingependelt hat. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

