SLM Solutions – Was geht denn hier ab?

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von SLM Solutions. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles SLM Solutions-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zehn Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. 12,40 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für SLM Solutions Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 7,59 EUR eingependelt hat. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

Fazit: SLM Solutions kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.