SLM Solutions: Sensationelles Kursziel!

Lieber Leser,

größter Gewinner im TecDAX ist heute die Aktie des 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions. Die Aktie konnte zuletzt selbst eine Gewinnwarnung nahezu unbeschadet überstehen. Heute wird sie nun von den Analysten der Deutschen Bank nach oben getrieben.

Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 55 Euro!

So bezeichnet der Deutsche-Bank-Analyst Uwe Schupp die aktuellen Kurse (um 45 Euro) als gute Einstiegsgelegenheit. Seiner Ansicht nach dürften die Nachwehen nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch General Electric inzwischen verdaut sein. Daher sollten sich die Anleger auf die Erholung der Branche konzentrieren, von der SLM Solutions profitieren sollte. Das jedenfalls schrieb er in einer heute veröffentlichten Studie.

Zwar sei die Gewinnwarnung zuletzt drastischer ausgefallen als von ihm erwartet. Dies seien jedoch die letzten Auswirkungen des gescheiterten Übernahmeversuchs durch General Electric gewesen. Auf der Fachmesse Formnext, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat, hätte SLM Solutions jedoch mehrere Großaufträge erhalten. Daher seien die Aussichten für die Zukunft sehr gut, so dass er sein Kursziel auf 55 Euro anhob.

Deutsche Bank folgt damit meiner Analyse

Im Prinzip steht in der Studie von Deutsche-Bank-Analyst Uwe Schupp damit nichts anderes, als was ich an dieser Stelle schon mehrfach geschrieben habe. SLM Solutions verfügt über eine einzigartige Technologie im Bereich 3D-Druck, von der sich alle Experten begeistert zeigten und zeigen. Geadelt wurde diese Technologie und somit auch das Unternehmen und die Aktie dann natürlich durch den Übernahmeversuch von General Electric im letzten Jahr. Wenngleich die Bewertung der Aktie hoch erscheint, relativiert sich dies vor diesem Hintergrund etwas.

Denn immerhin war General Electric ja schon vor einem Jahr bereit, in etwa den aktuellen Preis zu bezahlen. Dies war jedoch einigen institutionellen Anlegern, insbesondere Paul E. Singer vom Hedgefonds Elliott Management, zu wenig, weshalb dieser Übernahmeversuch verhindert wurde. Aktuell befinden sich daher fast 2/3 der Aktien im Besitz starker, institutioneller Anleger, so dass selbst die Gewinnwarnung zuletzt an dem Titel abprallte. Das Kursziel 54,00/55,00 Euro, dass ich schon vor Herrn Schupp ausgegeben habe, sollte daher zeitnah erreichbar sein.

3 Gründe, wieso Sie mit dieser Aktie jetzt +8.330 % Gewinn machen!

Grund Nr. 1: Gegen diese Blockchain-Revolution ist Tesla ein Kindergarten!

Grund Nr. 2: Diese Revolution ändert das Leben von 7 Milliarden Menschen!

Grund Nr. 3: Schon am kommenden Montag wird die Aktie nur noch nach OBEN gehen!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie hinter der Revolution GRATIS zu erfahren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.