SLM Solutions: Das Management verjagt die bösen Geister!

in einem heute mal wieder relativ schwachen Gesamtmarkt sticht die Aktie des 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions positiv heraus. Denn die Aktie ist der mit Abstand größte Gewinner im TecDAX. Wieder einmal zeigt sich damit das gute Händchen von Paul E. Singer, dem Kopf hinter dem US-Hedgefonds Elliott Management.

General Electric wollte SLM Solutions kaufen, Elliott Management verhinderte dies

Erinnern wir uns mal mehr als ein Jahr zurück. Damals gab es ein Übernahmeangebot von General Electric für SLM Solutions, was die Aktie kurzfristig in die Höhe schnellen ließ. Dieses Übernahmeangebot jedoch rief den US-Hedgefonds Elliott Management auf den Plan. Dieser kaufte sukzessive Aktien der Lübecker hinzu und lehnte den gebotenen Übernahmepreis als zu niedrig ab. General Electric wollte sich nicht erpressen lassen und sagte die Übernahme kurzerhand ab.

Es schien, als ob sich Elliott Management hier verkalkuliert hätte. Denn die Aktie geriet natürlich kurzfristig unter Abgabedruck. Allerdings hielt der Kursverfall nicht lange an, denn grundsätzlich ist SLM Solutions ein Topunternehmen aus der 3D-Druck-Branche. Wem das bis dahin noch nicht klar war, dem müsste es spätestens durch das Übernahmeangebot von General Electric und eben dem Einstieg von Elliott Management klar geworden sein!

Aktie rutschte zwischenzeitlich aufgrund ängstlicher deutscher Anleger ab!

In der Folge gab es dann immer wieder Marktgerüchte, dass Paul E. Singer andere Interessenten für SLM Solutions suche. So wurde zum Teil eine Übernahme durch Siemens ins Spiel gebracht, was sich jedoch nicht bewahrheitete. Von Elliott Management wurden diese Gerüchte nie kommentiert. Schließlich stürzte die Aktie dann vor einigen Wochen, nach Vorlage von Quartalszahlen, kurzfristig ab. Grund hierfür war, dass viele ängstliche deutsche Anleger auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten nicht mehr an die Prognose des Managements glaubten.

Dieses aber hielt unumstößlich daran fest, weil man unverändert ein hervorragendes viertes Quartal erwartete. Dies hat sich nun, dank neuer Großaufträge, als realistisch herausgestellt und die Aktie wird wieder gekauft, als ob es morgen keine Stücke mehr geben würde. Ich war – zum Glück – stets optimistisch und habe an meiner positiven Einschätzung der Aktie festgehalten. Das tue ich auch weiterhin und sehe die nächsten Kursziele daher bei 48,00 bis 50,00 Euro, längerfristig sind sogar bis zu 60,00 Euro drin.

Ein Beitrag von Sascha Huber.