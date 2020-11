SLM Solutions: Ist heute ein Kauftag?

Was heute bei SLM Solutions los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund sechs Prozent. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 10,86 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vierzehn Prozent. Bei 12,40 EUR liegt der Hochpunkt. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Denn demnach sind für SLM Solutions Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 7,92 EUR eingependelt hat. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

