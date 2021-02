SLM Solutions: Heute beginnt der Ausverkauf!

SLM Solutions-Aktionäre haben heute Morgen keinen Grund zu feiern. Denn die Aktie stürzt mit einem Minus von rund fünf Prozent regelrecht ab. Ein Anteilsschein ist damit nur 17,24 EUR wert. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund fünf Prozent. Bei 16,42 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Schnäppchenjäger, die von SLM Solutions überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

Fazit: Wie geht es bei SLM Solutions jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.