SLM Solutions: Heute beginnt der Ausverkauf!

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die SLM Solutions-Aktionäre. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund sieben Prozent. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 7,59 EUR. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SLM Solutions, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn SLM Solutions rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Aus heutiger Sicht müsste die Aktie nur rund sechs Prozent zurücksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 7,15 EUR. Daher geht es jetzt also um alles!

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 7,13 EUR. Langfristig gelten für SLM Solutions demanch Aufwärtstrends. Der Wert notiert momentan untererhalb seiner 50-Tage-Linie bei 7,71 EUR, sodass die mittelfristigen Kurspfeile nach unten weisen.

Fazit: Sind das bei SLM Solutions jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.