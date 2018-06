SLM Solutions Group: Heimlich, still und leise kommen die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

Ich habe an dieser Stelle schon des Öfteren über die Aktie des deutschen 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions Group geschrieben. Mein Tenor war dabei stets positiv, auch wenn es die Aktie in den letzten Monaten zum Teil arg zerrissen hatte. Langsam, still und heimlich scheinen nun jedoch die Bullen ihr Comeback vorzubereiten.

Eine fundamental recht günstige Aktie!

Wenn ich nun erneut schreibe, dass die Aktie ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Sascha Huber.