SLM Solutions Group: Blackrock shortet, obwohl die Aktie ein Schnäppchen ist!

Wie die regelmäßigen Leserinnen und Leser meiner Beiträge bereits wissen, war, bin und bleibe ich bullish für die Aktie des Lübecker 3D-Druck Spezialisten SLM Solutions Group. Daran ändern auch die zuletzt bekannten Meldungen, dass Blackrock eine größere Shortposition in der Aktie aufgebaut hat, nichts. Denn da die Aktie ein Schnäppchen ist, wird dies m.E. über kurz oder lang höchstens in einem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.