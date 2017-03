SLM Solutions Group: Allianz Global Investors kauft zu!

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

Die Allianz Global Investors GmbH hat sich mit einer Stimmrechtsmitteilung als großer Aktionär der SLM Solutions Group AG zu erkennen gegeben. Mit Wirkung zum 17. März 2017 hatte die Allianz-Tochter insgesamt 541.057 Aktien bzw. 3,01 Prozent des SLM-Kapitals im Besitz. Allianz Global Investors ist über Finanzinstrumente ein zusätzlicher Stimmrechtsanteil von 2,32 (3,25) Prozent zuzurechnen. Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt der Vermögensverwalter in der Aktionärsliste der SLM Solutions Group Platz fünf. Der größte Anteil am Kapital liegt nach Angaben des Lübecker Hersteller von 3D-Metalldruckern mit 26,07 Prozent bei der Ceresio GmbH, hinter der der SLM-Gründer Hans-Joachim Ihde (24,07 Prozent) sowie der Vorstand Henner Schöneborn und dessen Söhne Roman und Fabian Schöneborn (2,0 Prozent) stehen. Paul E. Singers Elliott International Limited hält über das Tochterunternehmen Cornwall GmbH & Co. KG 20,001 Prozent an den Stimmrechten.

Die Top 3 unter den bei der SLM Solutions Group engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

DWS Aktien Strategie Deutschland

996.500

Oppenheimer Global Opportunities Fund

900.000

FT Frankfurt-Effekten-Fonds

550.000



Ein Beitrag von Michael Garth.