SLM Solutions: Großer Gewinner 2018?!

bei der Aktie der SLM Solutions Group wurde zuletzt ein wenig Ping Pong gespielt. Ein Tag fiel die Aktie, am nächsten Tag stieg sie wieder. Grund hierfür dürfte wohl zum einen der Teilausstieg des Großaktionärs Elliott Management von Paul E. Singer, zum anderen aber eben auch der Einstieg von Oppenheimer sein.

Weg nach oben ist grundsätzlich frei, zumal die Branche aussichtsreich bleibt!

Grundsätzlich aber ist der Weg nach oben für die Aktie frei. Denn sie konnte zuletzt über das bisherige Allzeithoch ansteigen und mit dem neuen Rekordhoch ein klares Kaufsignal generieren. Auf Basis dieses charttechnischen Kaufsignals lässt sich daher ein Kursziel in Höhe von 54,00/55,00 Euro bestimmen. Ich gehe davon aus, dass dieses Kursziel kurzfristig, sprich schon in den ersten Wochen des neuen Jahres 2018 erreicht werden dürfte.

Zumal auch die gesamte Branche, der 3D-Druck, inzwischen den Boden gefunden haben dürfte. Damit steht einem erneuten Aufschwung der Branche ebenfalls wenig im Weg. Denn dass diese Technologie durchaus das Potenzial hat, die Welt zu verändern, so wie es auch das Internet seinerzeit getan hat, ist – so glaube ich -weitestgehend unbestritten. Fraglich ist allerdings, ob über kurz oder lang wirklich in jedem Haushalt ein 3D-Drucker stehen wird.

Klare Fokussierung auf den Business-Bereich erfolgsversprechend

Bereits heute nämlich setzen viele Großunternehmen wie Airbus oder Boeing 3D-Drucker ein, um so bestimmte Teile herzustellen, die dann später in ihren Produkten (in diesem Fall Flugzeuge) verbaut werden. Genau aus diesem Grund finde ich übrigens auch StrataSys, anders als 3D Systems, sehr interessant. Und genau diese Fokussierung auf Business-Kunden hat ja auch SLM Solutions.

Nicht umsonst betrachte ich die Gesellschaft daher als bestes deutsches – und eines der besten, wenn nicht das beste – europäisches 3D-Druck-Unternehmen. Die Aktie mag zwar von der fundamentalen Bewertung her auf den ersten Blick kein Schnäppchen mehr sein. Allerdings beweist der seinerzeit von General Electric gebotene Übernahmepreis in Höhe von 38,00 Euro die Werthaltigkeit. Somit könnte SLM Solutions einer der größten Gewinner 2018 werden!

