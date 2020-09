SLM Solutions: Bringen Sie sich in Sicherheit!

SLM Solutions-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Denn der Kurs notiert rund sechs Prozent in der Verlustzone. Nur noch 7,90 EUR müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Bei SLM Solutions steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund zehn Prozent unter dem aktuellen Niveau. Dieser Wendepunkt liegt bei 7,15 EUR. Es geht jetzt also um alles!

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 7,15 EUR. Damit sind für SLM Solutions langfristige Aufwärtstrends zu unterstellen. Die mittelfristige Börsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie oberhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 7,66 EUR notiert.

