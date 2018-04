SLM Solutions: Bodenbildung ja, aber Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

Der Hersteller von 3D-Metalldruckern SKLM Solutions (ISIN: DE000A111338) hatte in den letzten Monaten keine guten Nachrichten zu bieten. Schon im Herbst wurde die Prognose kassiert. Da hielt sich die Aktie zwar noch, aber die Versuche, den Abwärtsimpuls zu verhindern, scheiterten endgültig, als Anfang Februar die vorläufige 2017er-Bilanz auf den Tisch kam. Für 2018 erwartet das Unternehmen jetzt einen Umsatz, den man zuvor für 2017 avisiert, aber deutlich verfehlt hatte. Aus dem letztjährigen Verlust soll nun wieder ein Gewinn werden. Aber es wundert nicht, dass die Anleger nach den verfehlten Prognosen 2017 skeptisch sind.

Und ein Absturz von fast 50 Euro zu Jahresbeginn auf wenig über 30 Euro Anfang April ist keine Visitenkarte, die man beim Empfang für bullishe Aktien abgeben könnte. Ja, es ist erst einmal gelungen, den Abwärtsimpuls vor dem im August entstandenen 2017er-Tief bei 29,31 Euro abzufangen, als die Aktie erstmals darauf reagierte, dass die Entwicklung nicht nach Plan läuft. Aber das Chartbild macht den Weg zu einer echten, Vertrauen erweckenden Trendwende steinig. Sie sehen es im Chart:

An die erste Widerstandszone zwischen 34,60/35,90 Euro ist SLM Solutions jetzt herangelaufen, das ist schon mal gut. Aber die Aktie ist alleine durch diese kurzfristige Aufwärtsreaktion markttechnisch auf Tagesbasis schon leicht überkauft. Leicht wird es daher nicht, da hindurchzukommen. Und schon bei 37,57 Euro würde dann die 200-Tage-Linie als nächste Hürde fungieren, bevor es zwischen 39,45 bis 40,45 Euro an die nächste Widerstandszone geht. Sich durch all diese Widerstände durchzubeißen wird nicht ganz leicht fallen, es sei denn, SLM Solutions könnte im Zuge der am 9. Mai anstehenden Ergebnisse zum ersten Quartal mit wieder deutlich besseren Ergebnissen und Perspektiven aufwarten!

