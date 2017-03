SLM Solutions: Besser als erwartet!

Liebe Leser,

2016 war kein einfaches Jahr für SLM Solutions. Schlagzeilen machte der Hersteller von 3D-Druckern vor allem mit einer geplatzten Übernahme Ende des Jahres.

Die geplatzte Übernahme

Was war passiert? Der US-Gigant General Electric (GE) hatte zunächst vor, das junge deutsche Unternehmen mit 75 Prozent der Anteile zu kaufen. Mit Unterstützung von SLM Solutions plante man die Fertigung von 3D-Druckmaterial im Bereich des Flugzeugbaus und weiteren Industriefeldern.

Der für beide Seiten lukrative Deal platzte jedoch aufgrund der Einmischung des Investors Paul E. Singer, welcher sich mit mehr als 20 Prozent bei SLM eingekaufte und somit wiederum GE zur Aufstockung des Angebots zwang. Die US-Amerikaner wollten das Spiel nicht mitspielen und gaben in der Folge bekannt, dass die Übernahme gescheitert sei.

Der geplatzte Kauf sorgte unter anderem dafür, dass SLM im Dezember die Prognosen für 2016 zurückschraubte.

Die Zahlen für 2016

Wie nun bekannt wurde, hat man die vorher reduzierten Prognosen für 2016 trotz der schwierigen Lage leicht übertreffen können. So verbesserte sich der Umsatz mit 22 Prozent auf 80,7 Millionen Euro. Auch bei den Fertigungszahlen überzeugte SLM: 2016 konnten 130 Maschinen produziert werden (102 im Vorjahr). Der Bestellwert stieg auf etwa 80 Millionen Euro und kann damit ein Plus von fast 20 Millionen Euro im Vergleich zu 2015 erzielen. Am 30. März wird der komplette Jahresbericht veröffentlicht.

Henner Schöneborn, Vorstandsmitglied bei SLM, sieht das Unternehmen im laufenden Jahr 2017 auf Erholungskurs. Der Manager erwartet eine Rückkehr zu den Wachstumszahlen der Vergangenheit. Eine konkret bezifferbare Prognose blieb allerdings aus.

Börsenentwicklung kann überzeugen

An der Börse entwickelte sich das Wertpapier im Verlauf der letzten 12 Monate mit einem Plus von 109,50 Prozent sehr gut. Der geplatzte Deal änderte daran nicht viel, da der daraus entstandene Höhenflug im Herbst zwar schlagartig zu Ende war, das Wertpapier aber nicht unter den Ausgangswert rutschte.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse