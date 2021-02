SLM-Solutions-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des 3D-Metalldrucker-Herstellers SLM Solutions hat in den letzten Tagen wieder mit stärkeren Abgaben zu kämpfen. Dadurch gerät nun der im September gestartete Aufwärtstrend in Gefahr. Er wurde in dieser Woche im Tagesverlauf bereits getestet, aber nicht unterschritten. Möglicherweise sorgt die Trendlinie für ein Wiedererstarken der Käufer. Vor einer Woche hatte das Unternehmen Eckdaten zur Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres veröffentlicht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung