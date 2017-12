SLM Solutions: 3D-Druck-Spezialist vor Kursrally!

Lieber Leser,

nachdem die Aktie des Lübecker 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions zuletzt nachrichtenlos unter Abgabedruck stand, konnte sie am Freitag – ebenfalls nachrichtenlos – wieder deutlich zulegen. Damit dürfte sich das kürzlich generierte Kaufsignal doch noch durchsetzen!

Großaktionäre steuern Aktienkursentwicklung

Die Kursentwicklung der Aktie ist dabei ein wenig dubios. So brach der Titel vor einigen Wochen im Zuge schwacher Halbjahreszahlen zunächst deutlich ein und fand erst unter 30,00 Euro einen Boden. Anschließend erholte sich die Aktie jedoch wieder vollständig. Als es dann vor kurzem tatsächlich zu der – nach den Halbjahreszahlen erwarteten – Gewinnwarnung kam, fiel die Aktie nur noch leicht zurück.

Dies deutet für mich daraufhin, dass hier Großaktionäre wie der US-Hedgefonds Elliott Management den Kurs bewusst gesteuert haben. Zuletzt hat Elliott Management dann jedoch gemeldet, dass man seine Position in der Aktie etwas reduziert habe. Dies führte zwar kurzfristig zu einem Kursrückgang, allerdings wurde kurze Zeit später dann der Einstieg des US-Großinvestors Oppenheimer bekannt, was den Aktienkurs wieder stabilisierte.

SLM Solutions ist die beste 3D-Druck-Aktie!

Alleine das sich US-Großinvestoren wie Elliott Management und Oppenheimer für die Aktie interessieren, halte ich dabei schon für einen Ritterschlag. Denn in der Regel schauen solche Investoren eher auf die führenden Technologieunternehmen der Welt im heimischen Silicon Valley. Insofern wage ich mich an dieser Stelle zu behaupten, dass die Aktie der SLM Solutions Group die wohl beste 3D-Druck-Aktie in Deutschland bzw. Europa ist.

Ich glaube daher, dass sich das kürzlich generierte Kaufsignal der Aktie, dass durch den Kursrücksetzer zuletzt zu einem Fehlsignal zu mutieren drohte, letztlich doch durchsetzen wird. Damit liegt das Kursziel auf Sicht von maximal 6-12 Monaten zwischen 54,00 und 55,00 Euro. Daher würde ich die Aktie in Kursschwäche und somit zu Kursen bis 45,00 Euro weiterhin einsammeln und zur Sicherheit einen Stoppkurs bei 39,82 Euro platzieren.

Ein Beitrag von Sascha Huber.