SLANG Worldwide: Zurück an der Spitze?

SLANG Worldwide Inc. (OTCQB:SLGWF), ein weltweit führendes Unternehmen für abgepackte Cannabiskonsumgüter, gab am Donnerstag bekannt, dass es nach einer strategischen Entscheidung, sich 2019 zurückzuziehen, wieder in den kalifornischen Markt eintritt.

Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Natura Life+ Science eingegangen, um SLANG-Produkte im Bundesstaat herzustellen und zu vertreiben, zu denen O.penVAPE, Firefly, Pressies, District Edibles und Bakked gehören. Neben der Produktion wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung