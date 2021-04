SLAM Corp Aktie: Werden die Minnesota Timberwolves von diesen Personen gekauft?

Einer der größten Spieler des Baseballs und ein führendes Einzelhandelsunternehmen arbeiten gemeinsam an einem Angebot für ein professionelles Sportteam.

Was passiert ist

Der 14-fache MLB-All-Star Alex Rodriguez tut sich mit Marc Lore zusammen, um die Minnesota Timberwolves aus der NBA zu kaufen. Lore war der Gründer von Quidsi, das an Amazon.com (NASDAQ:AMZN) verkauft wurde und der Gründer von Jet.com, das an Walmart Inc ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung