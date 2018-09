SKYSPACE-LECH: James Turrells Lichtraum am Berg feierlich eröffnet

Lech Zürs am Arlberg (ots) - "Wir sind uns nicht bewusst, dass wirselbst dem Himmel seine Farbe geben" - James TurrellDer Arlberg ist um ein Kunstwerk reicher: Am Sonntag wurde derSkyspace-Lech des US-amerikanischen Lichtkünstlers James Turrelleröffnet. Zu verdanken ist das kulturelle Highlight in Lech Zu?rs demprivaten Verein Horizon Field - Kunstverein Vorarlberg, der mit Hilfezahlreicher Spender und Sponsoren dieses bedeutende Kunstwerkrealisiert hat.James Turrell ist einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart.Seine Arbeit an der Werkserie Skyspace begann in den 1970ern undumfasst heute über 75 Kunstwerke auf der ganzen Welt. Im RodenCrater, einem erloschenen Vulkan in der Wüste von Arizona, arbeitetJames Turrell am größten je von Menschenhand geschaffenen Kunstwerk.Nach astronomischen Berechnungen baut er ein Netz von Skyspaces indas Innere des Kraters, in denen sich natürliches und künstlichesLicht zu einem einzigartigen sinnlichen Erlebnis verbinden. Diesemkünstlerischen Konzept folgt auch der Skyspace-Lech.James Turrell ist der erste Künstler, der im Jahr 1997 imKunsthaus Bregenz ausgestellt wurde und nun nach über zweiJahrzehnten nach Vorarlberg zurückkehrt.Weitere Informationen unter:[https://www.lech-zuers.at/aktuelle-pressemeldungen/skyspace-lech](https://www.lech-zuers.at/aktuelle-pressemeldungen/skyspace-lech)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Horizon Field - Kunstverein VorarlbergMag. Otto HuberIm Rebgärtle 9, A-6900 BregenzTel. 0043 664 230 63 97www.skyspace-lech.cominfo@skyspace-lech.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/701/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Lech Zürs Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell