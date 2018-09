SKW-Vorstand Michel verweigert Aufsichtsrat trotz rechtskräftigem Urteil vollständigen Zugang zu Speyside-Verträgen - Verschiebung der Hauptversammlung der SKW Stahl-Metallurgie erforderlich

München (ots) - Der Aufsichtsrat der SKW Stahl-Metallurgie HoldingAG hat die einberufenden Aktionäre MCGM und La Muza um dieVerschiebung der Hauptversammlung gebeten.Durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts München vom 31. Juli2018 hat der Aufsichtsrat der SKW Stahl Metallurgie eine einstweiligeVerfügung gegen den Alleinvorstand Kay Michel erwirkt. Hierdurch istder Alleinvorstand Kay Michel rechtskräftig verurteilt, demAufsichtsrat der SKW alle Verträge und sonstigen Unterlagen imZusammenhang mit den sogenannten Speyside-Verträgen vorzulegen, damitder Aufsichtsrat in die Lage versetzt wird, Beschlussvorschläge undStellungnahmen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abzugeben, dieGegenstand der von der MCGM und La Muza auf den 11. September 2018einberufenen Hauptversammlung sind.Herr Dr. Michel ist diesem rechtskräftigen Urteil nach Auffassungdes Aufsichtsrats bislang allerdings nur unzureichend nachgekommen.Der Aufsichtsrat geht davon aus, dass wesentliche Unterlagen bis zum31. August 2018 nicht vorgelegt worden sind. Infolgedessen sieht sichder Aufsichtsrat noch nicht in der Lage, substanzielleBeschlussvorschläge und Empfehlungen für die zunächst auf den 11.September 2018 einberufene Hauptversammlung abzugeben. DerAufsichtsrat hat Zwangsvollstreckungsmaßnahmen beantragt, um seinRecht durchzusetzen.Dem Ersuchen des Aufsichtsrats kommen die einberufenden Aktionäremit der Verschiebung der Hauptversammlung nach. Neuer Termin für dieHauptversammlung der SKW ist der 7. Dezember 2018 um 10:00 Uhr(Einlass ab 9:00 Uhr). Diese findet wieder im Kaufmanns-CasinoMünchen, Odeonsplatz 6, Eingang Galeriestraße, statt. DieTagesordnung bleibt identisch. Die Veröffentlichung im Bundesanzeigererfolgt in den nächsten Tagen. Weitere Informationen finden Sie wieüblich auf der Website der MCGM unterhttp://www.mcg-m.com/index.php/de/skw-stahl-metallurgie-hvs.Über die MCGM [Management & Capital Group] GmbH:Die MCGM GmbH ist eine in München ansässigeInvestmentmanagementgesellschaft mit einer fokussiertenaktivistischen Anlagestrategie. Die MCGM [Management & Capital Group]investiert in signifikant unterbewertete Unternehmen und arbeitetaktiv mit dem Management, dem Aufsichtsrat und den Anteilseignernzusammen, um Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes imInteresse aller Anteilseigner zu identifizieren und nachhaltig zuerschließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcg-m.com.Pressekontakt:MCGM GmbHTelefon: +49-89-122 890 880Mail: info@mcg-m.comwww.mcg-m.comOriginal-Content von: MCGM [Management & Capital Group] GmbH, übermittelt durch news aktuell