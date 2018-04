Mit SKODA zum goEast Filmfestival (FOTO)

Weiterstadt/Wiesbaden (ots) -- Zum 18. Mal stehen Film-Highlights aus Mittel- und Osteuropa imFokus- Gezeigt werden über 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme ansieben Tagen- SKODA stellt als Mobilitätspartner exklusiven Shuttle-Service- Bei Vorlage des SKODA Autoschlüssels ist der KinobesuchkostenlosWenn das goEast Filmfestival wieder seine Tore öffnet, dannverwandelt sich Wiesbaden zu einem internationalen Schauplatz für dasKino aus Mittel- und Osteuropa. Die 18. Auflage der renommiertenVeranstaltung präsentiert sich vom 18. bis 24. April in derhessischen Landeshauptstadt und Umgebung und stellt erneut dieFilmwelt Mittel- und Osteuropas in den Fokus. Als Mobilitätspartnerunterstützt SKODA das Festival zum wiederholten Mal. Die tschechischeTraditionsmarke fährt Gäste und Filmschaffende mit elegantenSUPERB-Limousinen zu den unterschiedlichen Spielorten. Zu Ehrengästenim Kinosaal werden SKODA Besitzer bei Vorlage ihres Autoschlüssels.Sie erhalten freien Eintritt zu den Vorführungen.Auf filmische Identitätssuche in Vergangenheit, Gegenwart undZukunft begibt sich goEast, das Festival des mittel- undosteuropäischen Films, in seiner 18. Ausgabe vom 18. bis 24. April.100 Jahre Estland, Lettland und Litauen feiert das goEast Symposium,während das Spezialprogramm auf die Ereignisse des Prager Frühlingsvor 50 Jahren zurückblickt. ,Der Mann der lügt' sowie ,Vom Fest undden Gästen' sind zwei der Darbietungen in der Sektion ,Prag 1968'.Das diesjährige goEast Porträt wird dem russischen StarregisseurBoris Khlebnikov gewidmet, der in seinen Werken das Russland dergegenwärtigen Putin-Ära fokussiert. Mit Blick in die Zukunft bietetdie Veranstaltung jungen Filmschaffenden und herausragenden Künstlernzahlreiche Möglichkeiten, ihre Arbeiten vorzustellen und neueProjekte zu entwickeln. So wird das Filmfestival einmal mehr seinemRuf als internationale Bühne für ost- und mitteleuropäische Filmkunstgerecht. Eine Neuheit zeigt die Veranstaltung mit der Sektion goEastBioskop. Hier finden Mainstream-Filme und Publikumslieblinge ausOsteuropa den Weg ins Programm.SKODA ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Festivals. Dietschechische Traditionsmarke unterstützt das goEast Filmfestivalbereits seit der Premiere 2001 und begleitet auch diesmal alle siebenVeranstaltungstage mit einem exklusiven Shuttle-Service.Stilvoll fahren die Gäste in eleganten SUPERB-Limousinen zu deneinzelnen Veranstaltungen. Mit seiner emotionalen Formensprache istdas SKODA Flaggschiff so präsent wie nie. Das Mittelklassemodellüberzeugt mit einem ausdrucksstarken Design dank ausgewogenerProportionen, einer eleganten Linienführung aus einem Guss, einerCoupé-haften Silhouette sowie einem markanten Licht-Schatten-Spiel.Doch nicht allein durch sein Aussehen punktet der SUPERB, sondernebenso aufgrund seiner inneren Werte. So setzt auch die dritteGeneration in puncto Raum und Komfort neue Maßstäbe. Mit dem größtenInnen-und Kofferraum ihrer Klasse gilt sie als Raumgigant und bietetFahrer, Passagieren sowie Gepäck so viel Platz wie nie. ModerneAssistenzsysteme wie Notfallassistent und Müdigkeitserkennung sorgenfür mehr Sicherheit und Komfort. Das Thema Konnektivität erreicht imSKODA SUPERB eine neue Qualität. Die Infotainmentsysteme der neuestenGeneration lassen sich über SmartLink+ mit Smartphones verbinden.Zusätzlich erleichtern insgesamt 29 ,Simply Clever'-Details das Lebender Passagiere. Praktische Lösungen wie ein USB-Anschluss und eine230-Volt-Steckdose im Fond sowie neue Cargoelemente zum Fixierenloser Gegenstände im Kofferraum machen das Modell zu einem dercleversten SKODA der Unternehmensgeschichte. Seit dem Marktstart derdritten Generation im Jahr 2005 hat sich der SUPERB erfolgreich inder automobilen Mittelklasse etabliert.Bei goEast wartet auf alle SKODA Fahrer eine besondereÜberraschung. Denn wer seinen SKODA Autoschlüssel an der Kassevorlegt, erhält freien Eintritt in die zahlreichen Kinosäle. AlsEhrengast kann der SKODA Besitzer eine oder mehrere derKinoproduktionen aus Ost- und Mitteleuropa genießen.goEast ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen aus Film,Kunst und Musik, bei denen SKODA als Mobilitätspartner unterwegs ist.Dazu zählen beispielsweise die Verleihungen der ECHO-Musikpreise, dasFilmfest Hamburg, der Medienpreis der Kindernothilfe und die EuropeanFilm Awards.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell