SKODA weiter auf Rekordkurs: mehr als 650.000 Auslieferungen im ersten Halbjahr 2018 und bester Juni aller Zeiten (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Rekordauslieferungen in den ersten sechs Monaten: 652.700Fahrzeuge; plus 11,6 Prozent- Bester Juni der Unternehmensgeschichte: 116.500 Auslieferungen;plus 10,8 Prozent- SKODA Modelle KODIAQ und KAROQ als Wachstumstreiber, neuer SKODAKAMIQ in China erfolgreich gestartetSKODA setzt seinen Erfolgskurs fort. In den ersten sechs Monatendieses Jahres hat der tschechische Automobilhersteller die Zahl derAuslieferungen erneut gesteigert. Mit 652.700 ausgeliefertenFahrzeugen schließt SKODA das erste Halbjahr mit einem neuenRekordergebnis ab. Im Vergleich zum Vorjahr legt SKODA damit um 11,6Prozent zu (Januar bis Juni 2017: 585.000 Fahrzeuge). Allein im Junikommt SKODA auf 116.500 Auslieferungen - das bedeutet ein Plus von10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Juni 2017: 105.200Fahrzeuge). Wachstumstreiber sind weiterhin die SUV-Modelle SKODAKODIAQ und KAROQ. Im weltweit größten SKODA Einzelmarkt China ist imvergangenen Monat das Kompakt-SUV KAMIQ erfolgreich gestartet."Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte belegen eindrucksvoll,dass unsere Modellstrategie greift. Unsere moderne und breiteModellpalette kommt bei den Kunden sehr gut an", sagt der SKODAVorstandsvorsitzende Bernhard Maier. "Im zweiten Halbjahr 2018 müssenwir aufgrund der Einführung des neuen Prüfverfahrens WLTP mitweiteren Engpässen rechnen. Bei einigen Fahrzeugen werden sich dieAuslieferungen nach hinten verschieben."Zusammen mit dem neuen Prüfverfahren WLTP wird ein neuerEmissionsstandard eingeführt, der alle Automobilhersteller 2018 ineine herausfordernde Situation bringt. Beim Blick auf die SKODAModellpalette zeigt sich dies auf unterschiedliche Weise: DieProduktion des aktuellen SKODA FABIA wird derzeit beispielsweise vordem angekündigten Modellwechsel bereits abverkauft. DerProduktionsbeginn der modernisierten Version des Kleinwagens ist fürAugust 2018 geplant.In Westeuropa legt SKODA im Juni mit 49.400 Auslieferungen um 7,7Prozent zu (Juni 2017: 45.900 Fahrzeuge). Im ersten Halbjahr steigendie Auslieferungen des tschechischen Automobilherstellers um 5,9Prozent auf 267.100 Fahrzeuge (Januar bis Juni 2017: 252.300Fahrzeuge). Im stärksten europäischen Einzelmarkt Deutschland liefertSKODA im Juni 17.600 Fahrzeuge an Kunden aus und bestätigt damit denErfolg des Vorjahres (Juni 2017: 17.300 Fahrzeuge, +1,6 %). VonJanuar bis Juni steigert SKODA in Deutschland den Fahrzeugabsatz auf93.000 Fahrzeuge (+5,6 %, Januar bis Juni 2017: 88.000 Fahrzeuge).Zweistellige Zuwachsraten verzeichnet SKODA in der erstenJahreshälfte in Frankreich (16.700 Fahrzeuge; +25,1 %), Spanien(14.800 Fahrzeuge; +10,1 %), Schweden (10.400 Fahrzeuge; +17,5 %) undden Niederlanden (9.600 Fahrzeuge; +24,7 %).Auch in Zentraleuropa legt SKODA im Juni zu und liefert 20.800Fahrzeuge an Kunden aus (+8,2 %, Juni 2017: 19.200 Fahrzeuge). Mit115.000 ausgelieferten Fahrzeugen in der ersten Jahreshälfte erzieltdas Unternehmen einen Zuwachs von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr(Januar bis Juni 2017: 109.800 Fahrzeuge). Auf dem tschechischenHeimatmarkt legt SKODA mit 9.400 Fahrzeugen im Vergleich zumVorjahresmonat um 5,8 Prozent zu (Juni 2017: 8.900 Fahrzeuge). In denersten sechs Monaten des Jahres liefert SKODA dort 52.000 Fahrzeugeaus (Januar bis Juni 2017: 51.200 Fahrzeuge; +1,4 %). Zuwachsraten imVergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet SKODA auch von Januar bisJuni in Ungarn (7.500 Fahrzeuge; +19,9 %) und Kroatien (3.500Fahrzeuge; +7,5 %).In Osteuropa ohne Russland liefert SKODA 4.300 Fahrzeuge aus, dasentspricht einem Plus von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Juni2017: 3.800 Fahrzeuge). Im ersten Halbjahr verzeichnet dertschechische Automobilhersteller mit 22.600 ausgelieferten Fahrzeugenein Plus von 17,5 Prozent (Januar bis Juni 2017: 19.300 Fahrzeuge).Zweistellig zulegen kann der Automobilhersteller im ersten Halbjahrauch in Rumänien (6.800 Fahrzeuge; +29,2 %), im Baltikum (4.400Fahrzeuge; +11,9 %), in Serbien (3.500 Fahrzeuge; +11,6 %), Bulgarien(2.000 Fahrzeuge; +34,0 %) und Bosnien (900 Fahrzeuge; +12,3 %).Auch in Russland steigert SKODA seine Auslieferungen deutlich:7.100 ausgelieferte Fahrzeuge bedeuten ein Plus von 26,3 Prozentgegenüber dem Vorjahresmonat (Juni 2017: 5.700 Fahrzeuge). Insgesamtliefert SKODA in der ersten Jahreshälfte in Russland 36.300 Fahrzeugeaus. Das entspricht einem Plus von 26,6 Prozent gegenüber Vorjahr(Januar bis Juni 2017: 28.700 Fahrzeuge).Großen Anteil der positiven Absatzentwicklung von SKODA hat auchdie Entwicklung in China. Im Juni ist die Zahl der Auslieferungen imReich der Mitte auf 27.500 Fahrzeuge gestiegen (+16,9 %, Juni 2017:23.500 Fahrzeuge). Im vergangenen Monat wurde zudem das Kompakt-SUVSKODA KAMIQ erfolgreich gestartet. Das SUV bietet SKODA exklusiv aufseinem weltweit größten Einzelmarkt an. In der ersten Jahreshälftesetzt SKODA sogar 165.500 Fahrzeuge ab und legt damit um 23,5 Prozentgegenüber Vorjahr zu (Januar bis Juni 2017: 134.000 Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im ersten Halbjahr 2018(in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüberVorjahr):SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 21.000; +6,9 %)SKODA FABIA (105.300; -5,2 %)SKODA RAPID (101.400; -1,5 %)SKODA OCTAVIA (210.700; +2,6 %)SKODA YETI (12.000; -72,1 %)SKODA KAROQ (50.100; -)SKODA SUPERB (74.100; -2,4 %)SKODA KODIAQ (77.900; +187,8 %)SKODA KAMIQ (200; -)Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im Juni 2018 (inEinheiten, gerundet, nach Modellen; +/-in Prozent gegenüberVorjahresmonat):SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 4.100; +28,6 %)SKODA FABIA (17.500; -11,4 %)SKODA RAPID (17.000; -3,2 %)SKODA OCTAVIA (37.200; +6,1 %)SKODA YETI (2.200; -67,2 %)SKODA KAROQ (12.500; -)SKODA SUPERB (12.500; -4,0 %)SKODA KODIAQ (13.400; +34,8 %)SKODA KAMIQ (200; -)Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell