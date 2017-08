SKODA unterstützt den SPORT BILD-Award (FOTO)

Weiterstadt/Hamburg (ots) -- Zum 15. Mal zeichnet die SPORT BILD-Redaktion herausragendeSportler aus- Preis für die ,Überraschung des Jahres' erneut von SKODApräsentiert- SKODA SUPERB fährt Gäste und Preisträger stilvoll und exklusivzum GalaabendZum 15. Mal zeichnet Europas größte Sportzeitschrift SPORT BILD,Sportlerinnen und Sportler aus, die mit außerordentlichen Leistungenund Ideen von sich reden machen. Am 21. August werden die Trophäenden Persönlichkeiten des Sports in der Hamburger Fischauktionshalleüberreicht. Größen wie Box-Legende Wladimir Klitschko,Diskus-Olympiasieger Robert Harting oder die Tennisspielerin PetraKvitova sind in unterschiedlichen Kategorien nominiert. Zumwiederholten Mal präsentiert SKODA die Auszeichnung für die,Überraschung des Jahres'. Zudem unterstützt die tschechischeTraditionsmarke die Award-Verleihung erneut als Mobilitätspartner undbringt die Stars mit einem exklusiven Shuttle-Service zur Gala.Zum bereits 15. Mal wird der Rote Teppich für die Verleihung einesder wichtigsten deutschen Sportpreise in Hamburg ausgerollt. Mit demSPORT BILD-Award prämiert die Jury aus der SPORT BILD-Chefredaktionbemerkenswerte Leistungen und Ideen in unterschiedichen Kategorienwie ,Comeback des Jahres' und ,Vorbild des Jahres'. Die Nominiertenin der Kategorie ,Star des Jahres' haben die Leser Europas größterSportzeitschrift vorgeschlagen. SKODA präsentiert erneut dieAuszeichnung für die ,Überraschung des Jahres', für die in diesemJahr beispielsweise Christian Prokop, neuer Handball-Bundestrainer,und Bundesliga-Fußballtrainer Heiko Herrlich nominiert sind. Zudemmacht SKODA den SPORT BILD-Award einmal mehr mit einem exklusivenShuttle-Service mobil.Stilvoll und komfortabel fahren die Gäste und Preisträger imeleganten SKODA SUPERB bis an den Roten Teppich. Das Flaggschiff dertschechischen Traditionsmarke revolutioniert als dritte Generationder Mittelklasse-Limousine das ausdrucksstarke SKODA Design, das mitdynamischer Eleganz und scharf gezeichneten Linien ein echterBlickfang auf den Straßen ist. Das Erfolgsmodell überzeugt aber nichtnur mit attraktiver Optik, sondern auch mit seinen inneren Werten.Mit dem größten Innen- und Kofferraum seiner Klasse ist der SUPERBein Raumgigant. Nie zuvor flossen so viele neue Technologien in dieEntwicklung eines Modells ein. So sorgen modernste Assistenzsystemewie Notfallassistent und Müdigkeitserkennung aus höherenFahrzeugklassen für mehr Sicherheit und Komfort. Zudem setzt derSUPERB auf Konnektivität und erreicht hier durch dasInfotainmentsystem der neuesten Generation, das sich über SmartLinkautomatisch mit Smartphones verbindet, eine neue Qualität. Zu den 29,Simply Clever'-Details im SUPERB zählen beispielsweise diemechanisch schwenkbare Anhängerkupplung und Regenschirme in denvorderen Seitentüren. Seit dem Marktstart 2015 produzierte SKODAbereits über 250.000 Fahrzeuge seines Topmodells. Der SUPERB zählt zuden besten und erfolgreichsten Fahrzeugen der automobilenMittelklasse.Die Verleihung des SPORT BILD-Awards ist eine der vielenrenommierten Veranstaltungen, bei denen SKODA in diesem Jahr alsMobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise dieVerleihungen der ECHO Musikpreise, das Filmfest Hamburg und derMedienpreis der Kindernothilfe.Pressekontakt:Christoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell