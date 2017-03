SKODA unterstützt Deutschen Hörfilmpreis im Jubiläumsjahr (FOTO)

Weiterstadt/Berlin (ots) -- Renommierte Veranstaltung feiert ihre 15. Auflage- SKODA erneut Mobilitätspartner der Preisverleihung in Berlin- Stars und Gäste kommen stilvoll im SKODA SUPERB zur festlichenGala,Um Filme zu lieben, muss man sie nicht sehen': Unter diesem Mottowird am 21. März im Kino International in Berlin der inzwischen 15.Deutsche Hörfilmpreis verliehen. Nominiert sind erneutaußergewöhnliche Audiodeskriptionen, die blinden und sehbehindertenMenschen einen direkten Zugang zu Fernsehen, Kino und Theaterermöglichen. Dazu gehören die Romanverfilmung 'Ein Hologramm für denKönig' oder die Dramen 'Nebel im August' und 'Das weiße Kaninchen'.Für eine komfortable Anreise der prominenten Gäste und Nominiertensorgt erneut SKODA. In guter Tradition ist die tschechischeTraditionsmarke wieder Mobilitätspartner und stellt für die festlicheGala einen exklusiven Shuttle-Service mit eleganten SUPERB-Limousinenzur Verfügung.Steven Gätjen hat bereits vom roten Teppich der 'Golden Globes'berichtet und präsentiert im ZDF inzwischen eine monatlicheFilmsendung. Der vielseitige Moderator ist ein echter Kinoexperte -und wird am 21. März durch die mittlerweile 15. Auflage des DeutschenHörfilmpreises im Berliner Kino International führen. Mit derVeranstaltung fördert der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverbanddie Produktion von barrierefreien Filmproduktionen, die es blindenund sehbehinderten Menschen ermöglichen, Filme als Ganzeswahrzunehmen. Dafür werden zentrale bildliche Elemente wie Umgebung,Mimik oder Gesten in den Dialogpausen in kurzen Sätzen beschrieben.In diesem Jahr sind insgesamt zwölf Produktionen aus den BereichenKinder- und Jugendfilm, Serie und TV-Reihe, Spielfilm undDokumentation für den renommierten Preis nominiert. DieRomanverfilmung 'Ein Hologramm für den König' mit Oscar-PreisträgerTom Hanks oder die Dramen 'Nebel im August' und 'Das weiße Kaninchen'beispielsweise dürfen darauf hoffen, als außergewöhnlicheBildvertonungen ausgezeichnet zu werden. Zudem haben Filmfans für dieGewinner des Publikumspreises abgestimmt. SKODA unterstützt dieVeranstaltung auch im Jubiläumsjahr. Für die festliche Gala setzt dietschechische Traditionsmarke wieder einen exklusiven Shuttle-Serviceein.Zum Kino International kommen die prominenten Gäste undnominierten Filmschaffenden in eleganten SUPERB-Limousinen. Mitseinem ausdrucksstarken Design und scharf gezeichneten Linien ist dasFlaggschiff der tschechischen Traditionsmarke nicht nur am rotenTeppich, sondern auch auf den Straßen der Bundeshauptstadt ein echterHingucker. Zudem überzeugt der SUPERB mit seinen inneren Werten. Dennin die komplett neu entwickelte, dritte Generation der Limousineflossen so viele neue Technologien ein wie bei keinem anderen SKODAModell zuvor. Modernste Assistenzsysteme sorgen für mehr Sicherheitund Komfort. Überdies bietet der SUPERB das größte Platzangebotseines Segments für Fahrer, Passagiere und ihr Gepäck. Insgesamt 29'Simply Clever'-Details mit praktischen Lösungen wie einemTablet-Halter und einer 230-Volt-Steckdose im Fond machen das Modelldarüber hinaus zum cleversten SKODA der Unternehmensgeschichte. Damithat sich der SUPERB erfolgreich in der automobilen Mittelklasseetabliert.Der Deutsche Hörfilmpreis ist eine der vielen renommiertenVeranstaltungen aus Film, Kunst und Musik, bei denen SKODA in diesemJahr als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweisedie Verleihungen der ECHO Musikpreise, das Filmfest Hamburg und derMedienpreis der Kindernothilfe.Pressekontakt:Ulrike PlappInterne KommunikationTelefon: +49 6150 133 118E-Mail: ulrike.plapp@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell