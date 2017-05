SKODA und PEUGEOT starten Sicherheitsinitiative (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Weiterstadt (ots) -- SKODA AUTO Deutschland und PEUGEOT Deutschland startenZusammenarbeit für mehr Sicherheit bei DRM-Läufen- Das Ziel: Einsatz zusätzlicher Medical Cars zur weiterenVerbesserung der RettungsmaßnahmenIm Rahmen der AvD Sachsen-Rallye haben SKODA AUTO Deutschland undPEUGEOT Deutschland eine gemeinsame Sicherheitsinitiative gestartet.Ziel ist es, die Erstversorgung von Rallye-Teams nach einem Unfallnoch weiter zu verbessern.Die beiden Marken, die in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)und damit in der Topliga des deutschen Rallye-Sports im Wettbewerbstehen, setzen sich gemeinsam für noch mehr Sicherheit in dieserMotorsportliga ein. Zusammen wollen sie bei den DRM-Läufen zweiFahrzeuge als Medical Car bereitstellen und den Einsatz einesspeziell für die Erfordernisse im Rallye-Sport qualifizierten Arztesfinanziell mittragen."Wir haben bei dem Unfall von Christian Riedemann und MichaelWenzel bei der Rallye Vogelsberg erfahren müssen, wie wichtig einekompetente Erstversorgung von Fahrer und Beifahrer im Falle einesschweren Unfalls ist", erklärt Ulrich Bethscheider-Kieser, LeiterPresse und Öffentlichkeitsarbeit bei PEUGEOT Deutschland. "DenEinsatz eines Medical Delegate, der um die speziellen Risiken imRallye-Sport weiß, halten wir für sinnvoll und wollen einPilotprojekt gerne unterstützen.""Ergänzend zu den umfangreichen aktuellen Maßnahmen zur Sicherheitbei den DRM-Läufen möchten wir ein zusätzliches Angebot schaffen",erklärt Andreas Leue, Teamleiter Motorsport bei SKODA AUTODeutschland. "Wenn Fahrer und Beifahrer im Rallye-Auto verletzt sind,kann ein weiterer, speziell ausgebildeter Arzt die Erstversorgungeffektiv unterstützen."PEUGEOT Deutschland und SKODA AUTO Deutschland sind derzeit dazuin Gesprächen mit dem ADAC als Vermarkter der DRM und dem DMSB(Deutscher Motor-Sport-Bund).