SKODA übergibt Spendenscheck im Rahmen der Tour der Hoffnung (FOTO)

Weiterstadt/Leverkusen (ots) -- SKODA AUTO Deutschland Vertriebsleiter Stefan N. Quary übergibtSpendenscheck bei einem Tour-Zwischenstopp im SKODA AutohausRhein-Wupper Automobile in Leverkusen- Karitative Radtour sammelt Geld für Forschung, Heilung undBetreuung- SKODA unterstützt die Tour zum sechsten Mal mitBegleitfahrzeugen- 36. Tour der Hoffnung sammelte bereits 1,6 Millionen Euro undläuft noch bis SonntagDie Tour der Hoffnung 2019 ist in vollem Gange: Die fast 200Teilnehmer der karitativen Radtour legten heute eine Verflegungspauseim SKODA Autohaus Rhein-Wupper Automobile in Leverkusen ein. StefanN. Quary, Vertriebsleiter SKODA AUTO Deutschland, nutzte dieGelegenheit, um zusammen mit Horst Gebauer, Geschäftsführer des SKODAAutohauses Rhein-Wupper-Automobile, einen Spendenscheck in Höhe von7.500 Euro an den ehrenamtlichen Organisator AMC Gießen zu übergeben."Mit der Tour der Hoffnung stellt der AMC Gießen seit vielenJahren eine großartige Veranstaltung auf die Beine, durch die derKampf gegen Krebs schon viel Unterstützung erfahren hat. UnserePartnerschaft mit der Tour der Hoffnung ist für uns bei SKODA eineHerzensangelegenheit", sagt Stefan N. Quary, Vertriebsleiter SKODAAUTO Deutschland. "Vielen Dank an das SKODA Autohaus Rhein-WupperAutomobile für den netten Empfang und die erstklassige Verpflegung.Ich freue mich sehr, zusammen mit Horst Gebauer, Geschäftsführer desSKODA Autohauses Rhein-Wupper-Automobile, heute eine Spende in Höhevon 7.500 Euro an den AMC Gießen übergeben zu dürfen", so Quaryweiter. Der Scheck setzt sich aus einer gemeinsamen Spende von SKODAAUTO Deutschland und dem SKODA Autohaus Rhein-Wupper-Automobilezusammen.Nach der Stärkungspause führt die Tagesetappe die rund 200Spendensammler, darunter Sportler, Politiker und Prominente, weiternach Solingen, Wuppertal und Bochum. Am Samstag stehen noch einmal120 Kilometer auf dem Programm, Sonntag folgt die Verabschiedung inGießen. Seit dem Start in der mittelhessischen Universitätsstadt amMittwoch haben die Radfahrer schon mehr als 150 Kilometerzurückgelegt. Bis zum Stopp im SKODA Autohaus Rhein-Wupper Automobilein Leverkusen kamen bereits 1,6 Millionen Euro zusammen. Diese setzensich zum Beispiel aus Spenden zusammen, die die prominenten Radler anverschiedenen Etappenzielen einsammeln und aus den Einnahmen durchSpendenlose. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen SKODA SCALA.Insgesamt konnte der AMC Gießen seit Premiere der Tour 1983 schonmehr als 38 Millionen Euro für Forschung, Heilung und Betreuungsammeln. In diesem Jahr verteilt das Organisationsteam die Spendenunter anderem an Kinderhospize in Nordrhein-Westfalen.SKODA mobilisiert die Tour der Hoffnung zum sechsten Mal mitBegleitfahrzeugen, unter anderem mit den Modellen KAROQ, KODIAQ undSUPERB. Darüber hinaus erhalten die Organisatoren vom deutschenImporteur ganzjährig ein Fahrzeug zur Vorbereitung der Tour. Außerdemstellt SKODA ein Promotion-Fahrzeug bereit. Der Einsatz im Kampfgegen Leukämie und andere Krebserkrankungen bei Kindern gehörtzusammen mit der Förderung der Stiftung Bärenherz und derPartnerschaft mit der Kindernothilfe seit vielen Jahren zum sozialenEngagement von SKODA AUTO Deutschland.Anfänge der Tour der HoffnungGeburtsstätte und auch heutige Heimat der Veranstaltung istGießen. Die Benefiz-Radtour geht auf die Initiative des MedizinersProf. Dr. med. Fritz Lampert zurück, der 1983 die KinderkrebsstationPeiper an der Gießener Uniklinik leitete. Ehrenamtlicher Organisatorist der AMC Gießen (Auto- und Motorradclub Gießen im ADAC - e.V.).Detaillierte Zeitpläne stehen unter www.tour-der-hoffnung.de zurVerfügung.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell