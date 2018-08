SKODA treibt EuroEyes Cyclassics Hamburg als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner an (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA unterstützt Elite- und Jedermann-Radrennen mit 38 Begleit-und Organisationsfahrzeugen, darunter KAROQ, KODIAQ, SUPERB undOCTAVIA- Profirennen zählt zur UCI World Tour 2018 und lockt vieleSportstars nach Hamburg- SKODA Veloteam beim Jedermann-Rennen umfasst rund 310Hobby-Radsportler- Besucher erleben aktuelle Modell-Highlights bei der SKODARoadshow am RathausmarktSKODA mobilisiert am kommenden Wochenende die 23. Ausgabe derEuroEyes Cyclassics in Hamburg als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner.Am 19. August werden über 650.000 Zuschauer und rund 18.000Teilnehmer zum größten Jedermann-Radrennen Europas erwartet. Rund 310Fahrer treten als Mitglied des SKODA Veloteams in die Pedale. Zudemkönnen Fans viele Stars der Radsport-Szene live auf der Streckeerleben. Rund 200 Profis starten beim Pro-Rennen der EuroEyesCyclassics, das zur Radsport-Königsklasse UCI World Tour zählt. SKODAunterstützt Profi- und Jedermann-Rennen mit 38 Organisations- undBegleitfahrzeugen.Die EuroEyes Cyclassics sind für Hobbyathleten ein beliebtesSaison-Highlight. Auf drei Streckendistanzen - dieJedermann-Teilnehmer können sich zwischen 60, 100 und 160 Kilometerentscheiden - ist für Fahrer aller Leistungsklassen etwas geboten.Zudem sehen die 650.000 erwarteten Zuschauer 200 echte Stars derRadsport-Szene live in Hamburg auf der Strecke. Denn das Pro-Rennender EuroEyes Cyclassics zählt als Lauf der UCI World Tour. DieKönigsklasse des Radsports umfasst 2018 insgesamt 37 Rennen, darunterauch die Tour de France und die Spanien-Rundfahrt La Vuelta. Auchdiese beiden Radsport-Klassiker unterstützt SKODA seit vielen Jahrenals Sponsor und Fahrzeugpartner.Ab 7:30 Uhr starten die ersten Hobbyathleten auf die60-Kilometer-Strecke. Sie führt von der Alster aus Richtung Westen,hinauf auf den Kösterberg in Blankenese, über die Elbchaussee zurückin die Innenstadt und vorbei an der Reeperbahn. Ab 8:20 Uhr folgendie Teilnehmer der mittleren und langen Distanz. Die 100 Kilometerlange Route führt die Fahrer in den grünen Hamburger Nordosten undins benachbarte Schleswig-Holstein. Die 160-Kilometer-Tour kombiniertbeide Strecken. Direkt nach den Hobby-Radsportlern stellen rund 200Elitefahrer ihr Können auf derselben Route unter Beweis - dasProfifeld startet um 11:25 Uhr. Die Zieleinfahrt erfolgt für alleWettbewerbe auf der berühmten Mönckebergstraße im Herzen derHansestadt.Unter den erwarteten 18.000 Jederfrauen und -männern gehen rund310 Radsport-Fans unter der Flagge des SKODA Veloteams an den Start.Plätze hierfür verlost SKODA regelmäßig auf dem Radsport-Auftritt derMarke auf www.welovecycling.de. Jedes Mitglied des SKODA Veloteamserhält einen persönlichen Starterbeutel inklusive Trikot in denFarben der Marke und Zugang zum SKODA VIP-Bereich. Während derVeranstaltung profitieren die Sportler unter anderem vonprofessioneller Betreuung, Mechaniker-Service und Massage.Während die sportlichen Teilnehmer abwechslungsreiche Streckengenießen, bietet sich den zahlreichen Zuschauern am Jungfernstieg undRathausmarkt ein buntes Unterhaltungsprogramm. SKODA präsentiert aufder Roadshow-Bühne vor dem historischen Rathaus aktuelle Modelle.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 123 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA.Heute ist Radsport ein wichtiger Eckpfeiler der SKODASponsoringstrategie. Das tschechische Unternehmen engagiert sich aufvielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Bei der Tour de France standdie tschechische Traditionsmarke in diesem Jahr bereits zum 15. Malals offizieller Partner und Fahrzeugpartner im Mittelpunkt undsponserte zum vierten Mal das Grüne Trikot für den besten Sprinter.Darüber hinaus unterstützt der Autohersteller auch dieSpanien-Rundfahrt (,Vuelta') sowie weitere internationale Radrennen.Hinzu kommen zahlreiche nationale und internationaleBreitensport-Veranstaltungen. Außerdem gehören Fahrrad-Accessoiresals fester Bestandteil zum erweiterten Produktangebot der Marke.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell