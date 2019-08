SKODA startet mit 'Let's Dance'-Juror im FELICIA beim Oldtimer-Event Hamburg-Berlin-Klassik (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- TV-Star und SKODA Testimonial Joachim Llambi steuert offenenSKODA FELICIA von 1960- Mit dem SKODA OCTAVIA 1200 TS startet eine Monte Carlo-Ikone beider ,HBK'- Beliebte Old- und Youngtimer-Rallye verläuft über landschaftlichschöne NebenstreckenSKODA AUTO Deutschland bereichert das Starterfeld derHamburg-Berlin-Klassik (29. bis 31. August) wieder mit zweiaußergewöhnlichen Oldtimern der Marke. Der als Juror der Fernsehshow'Let's Dance' bekannte Joachim Llambi pilotiert einen offenen SKODAFELICIA des Baujahres 1960 von Berlin nach Hamburg. Der zweitetschechische Klassiker, ein 1961er SKODA OCTAVIA 1200 TS, fuhr ingenau dieser Konfiguration bei der Rallye Monte Carlo in die Top-Ten.Die Hamburg-Berlin-Klassik gilt als eine der schönsten Old- undYoungtimer-Rallyes in Norddeutschland. Folgerichtig bringt SKODA AUTODeutschland auch eines der charmantesten Fahrzeuge derUnternehmensgeschichte an den Start: den offenen SKODA FELICIA,pilotiert von SKODA Testimonial Joachim Llambi. Der Tanzexpertetauscht das Parkett gegen den Asphalt und seinen Jurysitz gegen dasCockpit des historischen Cabrios. Den offenen FELICIA schließen vieleZuschauer bei Oldtimer-Events besonders ins Herz. Der 2+2-Sitzer mitFaltdach gehört zu den schönsten offenen Fahrzeugen der ausgehenden1950er- und frühen 1960er-Jahre. Charakteristisch sind dieHeckflossen, die das Auto optisch verlängern. Mit seiner Kombinationaus zeitlosem, elegantem Design sowie robuster und zuverlässigerTechnik ist der FELICIA bis heute eine der bedeutendsten Ikonen inder Historie von SKODA. Das Cabrio von Tanzprofi Llambi - der mitseinen ironischen Kritiken längst Kultstatus erreicht hat - stammtaus dem Jahr 1960.Eine erstaunliche Motorsporthistorie besitzt der 1960 erschieneneSKODA OCTAVIA 1200 TS. Mit der Touring Sport-Version (Typ 999) desMittelklasse-Erfolgsmodells kehrte die Marke im selben Jahr in denRallye-Sport zurück und eroberte bei der Rallye Monte Carlo diePlätze zwei und drei in der Klasse der Tourenwagen bis 1,3 LiterHubraum. 1961 holten die Finnen Esko Keinänen und Rainer Eklund miteinem serienmäßigen OCTAVIA 1200 TS auf den eisigen und verschneitenAsphaltpisten sogar Gesamtrang sechs bei der 'Königin der Rallyes'.In den folgenden Jahren entwickelte sich der zuverlässigeHecktriebler zu einem der beliebtesten Fahrzeuge für die alpineSchneeschlacht: Im Jahr 1962 vertrauten gleich 15 der 352 Teams beider ,Monte' auf den SKODA OCTAVIA TS. Bei der Hamburg-Berlin-Klassikbringt SKODA AUTO Deutschland ein Exemplar von 1961 an den Start.Typisch für die vielleicht schönste Old- und Youngtimer-Rallye imNorden verläuft die Route über landschaftlich reizvolle Nebenstraßen.Die Gesamtstrecke beträgt rund 750 Kilometer. Am Donnerstag, den 29.August, startet der Rallye-Tross erstmals seit vier Jahren wieder inBerlin und zwar direkt vor dem Olympiastadion. Am ersten Tag rollendie rund 180 Klassiker bis nach Göhren-Lebbin an den Fleesensee inMecklenburg-Vorpommern. Der Freitag führt das Feld von der Müritzüber die Mecklenburgische Seenplatte nach Wolfsburg. Dabei müssen dieCrews spannende Wertungsprüfungen bestehen, bis sie in der Autostadtin Wolfsburg eintreffen. Am Samstag, dem dritten und letztenRallye-Tag, steht eine Tour durch die Lüneburger Heide bis nachHamburg an. Der große Zieleinlauf findet in der historischenBallinstadt in Hamburg-Veddel statt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media & LifestyleTelefon: +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell