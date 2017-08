SKODA startet bei Hamburg-Berlin-Klassik mit fünf Oldtimern und Starbesetzung (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Jubiläumsausgabe führt vom 24. bis 26. August quer durchNorddeutschland- SKODA präsentiert Modelle mit erfolgreicher Motorsport-Historieund klassischer Eleganz- Matthias Kahle und Schauspieler Hinnerk Schönemann pilotierenSKODA 130 LR von 1985- SKODA 1200 TS und 130 RS erinnern an ruhmreiche Rallye-Erfolgeder Marke- SKODA 440 SPARTAK von 1957 und FELICIA von 1961 komplettierendas Teilnehmerfeld- Buntes Starterfeld mit 180 historischen Fahrzeugen begeistertKlassikerfansAm kommenden Wochenende schickt SKODA bei derHamburg-Berlin-Klassik gleich fünf automobile Klassiker an den Start,einer davon mit Starbesetzung: Der siebenfache DeutscheRallye-Meister Matthias Kahle pilotiert gemeinsam mit dem bekanntenSchauspieler Hinnerk Schönemann den von SKODA AUTO Deutschlandeingesetzten 130 LR aus dem Jahr 1985. Zusätzlich bereichern einSKODA OCTAVIA 1200 TS von 1961 sowie ein SKODA 130 RS von 1978 dasStarterfeld. Die Fahrzeugflotte der tschechischen Traditionsmarkewird komplettiert vom SKODA 440 SPARTAK aus dem Jahr 1957 sowie demSKODA FELICIA von 1961. Beide reisen eigens aus dem SKODA Museum inMladá Boleslav nach Norddeutschland. Bei der zehnten Auflage derrenommierten Klassikerveranstaltung gehen vom 24. bis zum 26. Augustinsgesamt 180 Old- und Youngtimer auf die Reise über die schönstenStrecken im Norden der Republik. SKODA ist bereits zum achten Malvertreten.Mit Matthias Kahle greift kein Geringerer als der erfolgreichsteFahrer in der Geschichte der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) insLenkrad des SKODA 130 LR. Dieses für die Rallye-Weltmeisterschaftkonzipierte und in der vom Reglement geforderten Kleinserieproduzierte Modell ging ab 1986 in der technisch sehr liberalenGruppe B an den Start und beerbte den damals schon legendären SKODA130 RS. Allerdings stand die viertürige Limousine mit Heckantrieb und1.300-ccm-Saugmotor gegen die Allrad-Turbomonster jener Zeit aufverlorenem Posten. Dennoch eroberte der SKODA 130 LR beimRallye-WM-Lauf in Sanremo sogar den siebten Gesamtrang. BeimKlassikevent in Norddeutschland nimmt auf dem ,heißen Sitz' nebenMatthias Kahle der Schauspieler Hinnerk Schönemann Platz. Dergebürtige Rostocker ist einer der bekanntesten Fernseh-, Kino- undTheaterschauspieler Deutschlands. Er erhielt bereits zahlreicherenommierte Auszeichnungen, darunter der Comedypreis für denFernsehfilm ,Neue Vahr Süd' sowie der Deutsche Fernsehpreis für denMehrteiler ,Hindenburg'.Zu den Highlights der diesjährigen Jubiläumsausgabe derHamburg-Berlin-Klassik zählt auch der schwarze SKODA OCTAVIA 1200 TSaus dem Jahr 1961. Dieses Modell verfügt über eine ruhmreicheRallye-Historie: Mit der 40 kW (55 PS) starken ,TouringSport'-Version (Typ 999) kehrte SKODA 1960 zur Rallye Monte Carlozurück und erreichte bei der ,Königin der Rallyes' die Plätze zweiund drei in der Klasse der Tourenwagen bis 1,3 Liter Hubraum. 1961eroberten die Finnen Esko Keinänen und Rainer Eklund mit einemserienmäßigen OCTAVIA TS auf den eisigen und verschneitenAsphaltpisten sogar Gesamtrang sechs. In den folgenden Jahrenentwickelte sich der zuverlässige Hecktriebler zu einem derbeliebtesten Fahrzeuge für die alpine Schneeschlacht: Im Jahr 1962vertrauten gleich 15 der 352 Teams bei der ,Monte' auf den SKODAOCTAVIA TS.Mit dem SKODA 130 RS aus dem Baujahr 1978 schickt die tschechischeTraditionsmarke ein weiteres Modell ins Rennen, dasMotorsportgeschichte schrieb. Der als ,Porsche des Ostens' bekannteHecktriebler gewann 1977 bei der Rallye Monte Carlo die Gruppe 2 bis1.300 ccm und gilt als Urvater der heutigen sportlichen RS-Modellevon SKODA. Der kompakte Allrounder profitierte von einemweiterentwickelten Fahrwerk aus dem Prototypen 200 RS. Er basierteauf dem Sportcoupé SKODA 110 R, verfeinert durch konsequentenLeichtbau: Dach, Fronthaube und Türhäute bestanden aus Aluminium,Motorhaube und verbreiterte Kotflügel aus glasfaserverstärktemKunststoff, die Fensterscheiben aus Polycarbonat. Zudem entfielenPolsterung und Innenverkleidung. So sparte der 130 RS gegenüber dem110 R rund 115 Kilogramm Gewicht ein. Gleichzeitig sorgte derdurchzugsstarke 1,3-Liter-Aluminium-Vierzylinder für beachtlicheFahrleistungen - wie die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 220 km/hbelegt.Sehenswerte Schätze aus dem SKODA Museum gehen auf Tour Der SKODA440 SPARTAK weckt Erinnerungen an die besondere Atmosphäre desRallye-Sports Mitte bis Ende der 1950er-Jahre. Der soeben 60 Jahrealt gewordene Zweitürer aus dem Bestand des SKODA Museums wurdeumfassend restauriert und als originalgetreue Replika derzeitgenössischen Rallye-Fahrzeuge wiederaufgebaut. Mit dem 440SPARTAK erzielte das SKODA Werksteam in jenen Jahren zahlreicheErfolge bei Rallyes in ganz Europa. Das 40 PS starke Serienmodell botmit seinem klassischen Konzept aus Frontmotor und Heckantrieb sowiegünstiger Gewichtsverteilung, Robustheit und hoher Zuverlässigkeiteine ausgezeichnete Basis für die Wettbewerbsversion.Als Publikumsliebling erweist sich immer wieder das SKODA FELICIACabrio. Neben der eleganten Linienführung überzeugt der offene Wagenaus dem Jahre 1961 mit seiner Agilität. Das vier Meter lange und 930Kilogramm leichte Cabrio erreicht mit seinem 50 PS starkenDoppelvergasermotor eine Spitzengeschwindigkeit von 135 km/h. Bei demExemplar, das bei der Hamburg-Berlin-Klassik startet, handelt es sichbereits um eine Version mit sportlicher Mittelschaltung statt derzuvor üblichen Lenkradschaltung.Die ,Rallye im Norden' gilt als eine der buntesten und schönstenOld- und Youngtimer-Rallyes in Deutschland. Die zehnte Ausgabe wartetmit einer weitgehend neuen Streckenführung auf. Die Gleichmäßigkeits-und Zuverlässigkeitsfahrt durch die reizvolle Landschaft wird vonZeit-Wertungsprüfungen ergänzt, bei denen die Besatzungen möglichstgenau eine vorgegebene Richtzeit einhalten müssen - wobei es aufHundertstelsekunden ankommt.Zur diesjährigen Hamburg-Berlin-Klassik starten 180 Fahrzeuge, dieeinen faszinierenden Querschnitt durch die Automobilgeschichtewiderspiegeln. Die Rallye startet traditionsgemäß vor der attraktivenKulisse der historischen Halle des Hamburger Fischmarkts. Der ersteWagen rollt am Donnerstag, den 24. August, um zwölf Uhr mittags vonder Startrampe in die erste Etappe. 