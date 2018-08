SKODA setzt Wachstumskurs auch im Juli fort (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Auslieferungen: SKODA liefert im Juli weltweit 99.700 Fahrzeugean Kunden aus (+14,6 %)- Märkte: SKODA legt in Europa (+15,7 %) sowie auf denWachstumsmärkten Russland (+24,7 %), China (+13,9 %) und Indienstark zu (+12,7 %)- SKODA OCTAVIA bleibt Bestseller der Marke, SUV-Modelle KODIAQund KAROQ weiterhin wichtige WachstumstreiberSKODA ist stark in die zweite Jahreshälfte gestartet und hat imJuli weltweit 99.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert: Damitübertrifft der tschechische Automobilhersteller den Fahrzeugabsatzdes Vorjahresmonats um 14,6 Prozent (Juli 2017: 87.000 Fahrzeuge).Neben Europa (+15,7 %) kann SKODA vor allem in Russland (+24,7 %),China (+13,9 %) und Indien (+12,7 %) zulegen. Neben dem BestsellerOCTAVIA waren die SUV- Modelle SKODA KODIAQ und KAROQ erneut Garantenfür die erfolgreiche Fortsetzung des Wachstumskurses. Der neue SKODAKAMIQ erfreute sich im Juli bereits großer Beliebtheit: Im erstenvollständigen Verkaufsmonat nach seinem Start auf dem weltweitwichtigsten Einzelmarkt China lieferte SKODA bereits 2.200 Exemplaredes Kompakt-SUV aus.Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing,betont: "Nach dem Rekordergebnis im ersten Halbjahr setzt SKODA denWachstumskurs auch im Juli erfolgreich fort. Wir erwarten in denkommenden Monaten weitere Wachstumsimpulse, nicht zuletzt durch denStart des umfassend modernisierten SKODA FABIA. Anfang August sindin unserem Stammwerk in Mladá Boleslav bereits die ersten Einheitenvom Band gelaufen."In Westeuropa liefert SKODA im Juli 40.600 Fahrzeuge an Kundenaus, das bedeutet einen Zuwachs von 17,1 Prozent gegenüber demVorjahresmonat (Juli 2017: 34.700 Fahrzeuge). Auf dem größteneuropäischen Einzelmarkt Deutschland legt der Automobilhersteller umstarke 45,2 Prozent zu, die Auslieferungen steigen auf 16.000Fahrzeuge (Juli 2017: 11.000 Fahrzeuge). Zweistellige Zuwachsratenverzeichnet SKODA außerdem in Spanien (2.400 Fahrzeuge; +38,0 %),Frankreich (2.400 Fahrzeuge; +32,0 %), Österreich (2.400 Fahrzeuge;+40,6 %), der Schweiz (1.300 Fahrzeuge; +18,4 %), Belgien (1.300Fahrzeuge; +45,7 %) und den Niederlanden (1.100 Fahrzeuge; +67,0 %).In Zentraleuropa liegen die Auslieferungen mit 15.700 Fahrzeugenum 6,7 Prozent über dem Vorjahresniveau (Juli 2017: 14.700Fahrzeuge). Auf seinem Heimatmarkt Tschechien kann SKODA mit 7.200ausgelieferten Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leichtzulegen (Juli 2017: 6.900 Fahrzeuge, +3,4 Prozent). In Ungarn (1.300Fahrzeuge; +39,8 %) und Kroatien (500 Fahrzeuge; +56,2 %) erzielt dasUnternehmen zweistellige Zuwachsraten.In Osteuropa ohne Russland legt SKODA insgesamt stark zu, derFahrzeugabsatz wächst auf 4.100 Einheiten (Juli 2017: 3.200Fahrzeuge, +27,0 %). Deutliche Zuwächse verzeichnet SKODAinsbesondere in Rumänien (1.300 Fahrzeuge; +19,2 %), Serbien (600Fahrzeuge; +41,2 %), Bulgarien (400 Fahrzeuge; +144,7 %) sowieBosnien und Herzegowina (100 Fahrzeuge; +38,9 %).In Russland steigen die Auslieferungen an Kunden auf 6.600Fahrzeuge, das entspricht einem Plus von 24,7 Prozent im Vergleichzum Vorjahreszeitraum (Juli 2017: 5.300 Fahrzeuge).Auch in China, dem weltweit größten Einzelmarkt von SKODA,verzeichnet der Automobilhersteller eine positive Entwicklung. Dietschechische Traditionsmarke kann ihren Absatz im Juli um 13,9Prozent auf 25.100 Fahrzeuge steigern (Juli 2017: 22.000 Fahrzeuge).In Israel übertreffen die Auslieferungen an Kunden das Ergebnisdes Vorjahresmonats um 6,5 Prozent, insgesamt setzt SKODA hier imJuli 2.100 Fahrzeuge ab (Juli 2017: 1.900 Fahrzeuge).Auch auf dem Wachstumsmarkt Indien legt SKODA AUTO deutlich zu,mit 1.400 Fahrzeugen steigert die tschechische Traditionsmarke ihreAuslieferungen um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Juli2017: 1.200 Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA im Juli 2018 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/-in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (30.700; +3,6 %)SKODA FABIA (14.900; +4,5 %)SKODA RAPID (14.300; -2,8 %)SKODA KAROQ (10.700; -)SKODA YETI (700; -86,3 %)SKODA KODIAQ (12.300; +22,6 %)SKODA SUPERB (10.400; -7,4 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.600; +75,6 %)SKODA KAMIQ (2.200; -)Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell