SKODA setzt bei Transport und Logistik auf umweltfreundliche Lösungen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Einsatz von vier erdgasbetriebenen Lastwagen am Stammwerk MladáBoleslav ermöglicht signifikante Reduzierung derSchadstoffemissionen- Neue ,Gigaliner'-Lastwagen sparen pro Jahr bis zu 200 Tonnen CO2ein- SKODA Produktionslogistik setzt verstärkt auf lokalemissionsfreie Transporter mit batterieelektrischem Antrieb- ,GreenLogistics'-Maßnahmen sind wesentlicher Bestandteil derSKODA Umweltstrategie ,GreenFuture'SKODA baut seine umweltfreundliche Logistikflotte weiter aus undstellt im Stammwerk Mladá Boleslav vier Lastwagen mit CNG-Antrieb inDienst (CNG = Compressed Natural Gas). Diese vier Fahrzeuge werdenfür den Transport innerhalb des Firmengeländes verwendet, einweiterer ist für den Zulieferbetrieb vorgesehen. Ihr Erdgasantriebermöglicht eine signifikante Reduzierung der Schadstoffemissionen undTransportkosten. Darüber hinaus setzt SKODA künftig auf ausgewähltenRouten auf sogenannte ,Gigaliner'. Dies spart jährlich bis zu 200Tonnen CO2 ein."Im Zuge unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung widmen wirder Entwicklung umweltfreundlicher Logistiklösungen traditionellgroße Aufmerksamkeit", sagt Michael Oeljeklaus, SKODA Vorstand fürProduktion und Logistik. "Mit den erdgasbetriebenen Lkw leistet SKODAeinen weiteren Beitrag für ein nachhaltiges Wirtschaften", soOeljeklaus weiter.Nach einer zweimonatigen Testphase gingen vor kurzem vier Lkw mitCNG-Antrieb in den Alltagsbetrieb. Ein weiterer dieserumweltschonenden Lastwagen kommt für Transporte von und nach Stráznad Nisou zum Einsatz. Er absolviert die 120 Kilometer lange Streckezwölf Mal pro Woche und spart im Vergleich zu einem Fahrzeug mitDieselantrieb 16 Tonnen CO2 jährlich ein.Die erdgasbetriebenen Lastwagen überzeugen mit deutlich geringerenEmissionen als Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb und punktetenwährend der Testphase mit 30 Prozent niedrigeren Kraftstoffkosten.Der Stickoxidausstoß (NOx) sinkt um 80 bis 90 Prozent, dieKohlenstoffmonoxid-Emissionen (CO) gehen um insgesamt 90 Prozentzurück. Bei einem Durchschnittsverbrauch von weniger als 50 KilogrammCNG pro 100 Kilometer wird der Ausstoß von Feinstaub um bis zu 95Prozent, der von CO2 um 25 Prozent minimiert.Ein weiterer Fortschritt in puncto Umweltschutz sind diesogenannten ,Gigaliner', die SKODA fortan auf ausgewählten Streckenfür den Transport von und zu Zulieferbetrieben einsetzt. Die bis zu25 Meter langen Lastwagen bewegen pro Fahrt ein Warenvolumen von 150Kubikmetern - 50 Prozent mehr als ein herkömmlicher Lkw. SKODAreduziert hierdurch die Anzahl der wöchentlichen Touren auf der 292Kilometer langen Route zwischen Mladá Boleslav und Rokycany von 53auf 35 - dies entspricht pro Jahr 250.000 Kilometern weniger undCO2-Einsparungen in Höhe von rund 200 Tonnen. Ein weiterer Benefitsind die niedrigeren Transportkosten.SKODA setzt für die Produktionslogistik im Stammwerk MladáBoleslav verstärkt auf lokal emissionsfreie Transporter mitbatterieelektrischem Antrieb. So wurde ein Elektroschlepper mit zweiAnhängern im Rahmen eines Pilotprojekts zusätzlich mit Solarpaneelenausgestattet. Die Photovoltaikmodule laden die Lithium-Ionen-Akkuswährend der Fahrt auf. Täglich legen die batterieelektrischbetriebenen Zugmaschinen rund 70 Kilometer zurück. Von der Nutzungdes Solarstroms verspricht sich SKODA eine jährlicheEnergieeinsparung von circa zehn Prozent. Bewährt sich der Testlauf,wird SKODA mehr Fahrzeuge mit der Photovoltaiktechnologie ausstatten.Neben diesen Elektrozugmaschinen sind in den SKODA Werken 18 weiterebatterieelektrisch betriebene Logistikschlepper im Einsatz.Die CNG- und Elektrooffensive im Logistikbereich bildet einenweiteren Baustein der vielfältigen Umweltaktivitäten, die SKODA imRahmen der Strategie ,GreenFuture' vorantreibt. Sie beruht aufmehreren Säulen: ,GreenProduct' befasst sich mit der Entwicklungmöglichst umweltgerechter Fahrzeuge - sowohl was Kraftstoffbedarf alsauch Materialien und Recyclingfähigkeiten betrifft. Mit ,GreenRetail'fördert die Marke das umweltschonende Wirtschaften ihrerHändlerbetriebe und Werkstätten. ,GreenFactory' fasst alleAktivitäten zugunsten einer ressourcenschonenden Produktion zusammen.Zu dieser Säule zählt auch das Handlungsfeld ,GreenLogistics' fürnachhaltige Logistiklösungen. Für die nähere Zukunft verfolgt derHersteller die Vision, dass die Mehrheit der in der Nähe desböhmischen Werks ansässigen Zulieferer ihre Komponentenausschließlich mit alternativ angetriebenen Lkw an die Montagebänderbringen.Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell