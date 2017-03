SKODA setzt im Februar Erfolgskurs fort (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Bester Februar der Unternehmensgeschichte: SKODA steigertweltweite Auslieferungen auf 81.200 Fahrzeuge (+3,1 %)- Zweistellige Zuwachsraten in Zentral- und Osteuropa (+12,9 % und+13,3 %), Indien (+12,8%) und Israel (+19,8 %)- SKODA präsentiert auf dem Autosalon Genf sechs ModellneuheitenSKODA setzt seinen Wachstumskurs 2017 fort. Der tschechischeAutohersteller lieferte im Februar weltweit 81.200 Fahrzeuge anKunden aus, 3,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (Februar 2016:78.800). Damit verkaufte SKODA so viele Autos wie nie zuvor in einemFebruar. Zweistellige Zuwachsraten erzielte der tschechischeHersteller unter anderem in Zentral- und Osteuropa (+12,9 % und +13,3%), Indien (+12,8 %) sowie in Israel (+19,8 %)."Wir freuen uns über den guten Start ins Jahr 2017. Durch dieMarkteinführung der OCTAVIA-Produktaufwertung sowie des neuen KODIAQerwarten wir positive Impulse", sagt Werner Eichhorn, SKODAVorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing.Auf dem Automobilsalon in Genf stellt SKODA aktuell den neuenKODIAQ SPORTLINE und KODIAQ SCOUT sowie die Modellüberarbeitungen derSKODA Modelle OCTAVIA, RAPID und CITIGO vor.In Westeuropa legen die Auslieferungen an Kunden im Februar um 7,0Prozent auf 34.800 Fahrzeuge zu (Februar 2016: 32.500). Mit 12.600Fahrzeugen ist Deutschland auch weiterhin der stärkste europäischeEinzelmarkt (Februar 2016: 12.100 Fahrzeuge; +4,5 %). ZweistelligeZuwachsraten verzeichnet SKODA in Großbritannien (3.400 Fahrzeuge;+23,6 %), Italien (2.200 Fahrzeuge; +20,1 %), Belgien (2.000Fahrzeuge; +27,1 %) und Österreich (1.900 Fahrzeuge; +64,7 %).In Zentraleuropa erzielt SKODA mit 17.400 Autos ein Plus von 12,9Prozent (Februar 2016: 15.400 Fahrzeuge). Die Auslieferungen auf demHeimatmarkt Tschechien steigen um 8,8 Prozent auf 8.200 Fahrzeuge, inPolen (5.700 Fahrzeuge; +16,3 %), in der Slowakei (1.700 Fahrzeuge;+15,4 %), Slowenien (600 Fahrzeuge; +22,6 %) und Kroatien (300Fahrzeuge; +46,9 %) legen sie ebenfalls im zweistelligen Bereich zu.In Osteuropa ohne Russland erreicht SKODA im Februar mit 2.800ausgelieferten Fahrzeugen ein Plus von 13,3 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (Februar 2016: 2.500 Fahrzeuge). In der Ukraineerhalten im selben Zeitraum 400 Kunden ihren neuen SKODA - einZuwachs von 93,9 Prozent (Februar 2016: 200 Fahrzeuge). Auch inBosnien (200 Fahrzeuge; +55,7 %), Bulgarien (200 Fahrzeuge; +17,5 %)und dem Baltikum (600 Fahrzeuge; +22,9 %) steigt die Zahl derAuslieferungen deutlich an. In Russland erzielt SKODA mit 4.300Fahrzeugen ein Plus von 4,6 Prozent (Februar 2016: 4.100 Fahrzeuge).Auf dem weltweit größten Einzelmarkt China übergibt SKODA imFebruar 15.000 Fahrzeuge in Kundenhand (Februar 2016: 18.500Fahrzeuge; -18,8 %). Die Auslieferungen in Übersee legen um 98Prozent auf insgesamt 2.500 Fahrzeuge zu.Auf dem Genfer Automobilsalon präsentiert SKODA zahlreiche neueHighlights. Hierzu zählen neben SKODA KODIAQ SCOUT und SKODA KODIAQSPORTLINE auch der umfassend aufgewertete SKODA OCTAVIA inklusive dersportlichen Speerspitze SKODA OCTAVIA RS 245 sowie der SKODA OCTAVIASCOUT im robusten Offroad-Look. Hinzu kommen die aufgewerteten SKODAModelle RAPID und RAPID SPACEBACK sowie CITIGO.Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im Februar 2017 (inEinheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüberVorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (28.600; -8,6 %)SKODA FABIA (16.700; +15,2 %)SKODA RAPID (15.000; +12,1 %)SKODA SUPERB (10.900; +17,1 %)SKODA KODIAQ (1.300; +100,0 %)SKODA YETI (6.300; -15,7 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 2.300; -16,4 %)Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell