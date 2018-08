SKODA präsentiert beim Oldtimer-Grand-Prix rasante Highlights seiner Motorsportgeschichte (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Mehr als 40 Klassiker der tschechischen Traditionsmarke amNürburgring dabei- Seltener SKODA F3 von 1964 illustriert Formelrennwagenbau inOsteuropa- Zweisitziger Sportwagen 1100 OHC von 1958 und Replika desPrototyps 200 RS von 1974 gelten als Meilensteine derMotorsportgeschichte von SKODA- Siebenfacher deutscher Rallye-Champion Matthias Kahle pilotiertSKODA 130 RS im Rennen um die AvD-Tourenwagen-Trophäe- Ehrengast von SKODA ist Rennsportlegende Lili Reisenbichler,heute Botschafterin der Stiftung KinderHerzMehr als 40 historische SKODA Fahrzeuge mit sportlichen Genenbereichern den 46. AvD-Oldtimer-Grand-Prix. Vom 10. bis 12. Augustzeigt die Marke bei der Traditionsveranstaltung am NürburgringMeilensteine aus unterschiedlichsten Epochen ihrer 117-jährigenMotorsportgeschichte. Viele der originalen oder originalgetreunachgebauten Renn- und Rallye-Fahrzeuge stammen aus Privatbesitz, dasSKODA Museum in Mladá Boleslav steuert zwei ganz besondere Raritätenbei: den Formelrennwagen F3 von 1964 und den filigranenSportwagen-Prototypen 1100 OHC von 1958. Für SKODA AUTO Deutschlandjagt der siebenfache deutsche Rallye-Meister Matthias Kahle denlegendären SKODA 130 RS um den Grand Prix-Kurs in der Eifel.Als eines der seltensten Rennfahrzeuge der tschechischen Markegilt der SKODA 200 RS. Von diesem Prototyp entstanden 1974 nur zweiExemplare - beim Oldtimer-Grand-Prix ist ein originalgetreuer Nachbaudes flachen Boliden zu sehen. Mit seinem 120 kW (163 PS) starkenZweilitermotor mit obenliegender Nockenwelle kam der 200 RS auf biszu 210 km/h Spitze. Dank technischer Leckerbissen wie der neuentwickelten Längslenker-Hinterachse und einem Getriebe von Porschesollte er auf internationaler Ebene für Furore sorgen. Doch weilPrototypen Mitte der 1970er-Jahre in den Reglements keinen Platz mehrfanden, endete seine Karriere vorzeitig.Der Hecktriebler bereitete den Boden für den seriennahen SKODA 130RS, der Mitte der 1970er-Jahre die Tradition besonders sportlicherRS-Serienmodelle bei SKODA begründete. Der 'Porsche des Ostens' warim osteuropäischen Motorsport jahrelang das Maß der Dinge. Mit demDoppelsieg bei der Rallye Monte Carlo 1977 in der Gruppe 2 bis 1.300ccm sorgte die Rallye-Version auch im Westen für Aufsehen. AmNürburgring startet die seltenere Rundstreckenversion des 130 RS, mitder SKODA 1981 den Herstellertitel in derTourenwagen-Europameisterschaft errang. Matthias Kahle, siebenfacherdeutscher Rallye-Champion, pilotiert das Leichtbau-Coupé von SKODAAUTO Deutschland beim Rennen um die AvD Tourenwagen- und GT-Trophäeum die Grand Prix-Strecke. Fans können den Markenbotschafter währenddes gesamten Wochenendes bei SKODA im Fahrerlager treffen.Aus dem SKODA Werksmuseum in Mladá Boleslav, dem Stammsitz derMarke, reisen zwei besondere historische Raritäten in die Eifel. Mitdem hierzulande kaum bekannten Formelrennwagen SKODA F3 von 1964gewann der Tscheche Miroslav Fousek 1968 die osteuropäische Formel3-Meisterschaft. Der aufregend designte 1100 OHC, ein flacher roterRoadster mit Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff, wurde1958 gebaut und besitzt einen 92 PS starken Vierzylindermotor mitdamals wegweisender OHC-Ventilsteuerung.Ex-Rennfahrerin Lili Reisenbichler pilotiert den SKODA 110 R Nebendiesen raren Schmuckstücken sind rund 40 weitere sportliche SKODAModelle aus unterschiedlichsten Epochen der Renn- undRallye-Geschichte am Start. Die Youngtimer SKODA 120L, S120 Rallyeund der 1984 für die Gruppe B der Rallye-Weltmeisterschaftkonzipierte SKODA 130 LR zeigen, mit wie viel Leidenschaft undKnow-how die Ingenieure der Traditionsmarke ihren Traum vomMotorsport verfolgten. Ein FABIA 4x4 der ersten Generation, der zuWM-Ehren gekommene SKODA FAVORIT 136 L/H und weitere Rallye-Bolidenstehen für den Beginn des erfolgreichen Engagements der Marke in derRallye-WM.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deJulia FellingContent-Koordination & PublikationenTelefon: +49 6150 133 128E-Mail: julia.felling@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell