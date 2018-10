SKODA präsentiert mit dem KODIAQ GT sein neues Flaggschiff auf dem chinesischen Markt (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Coupé-Version des SKODA KODIAQ exklusiv für China- Robuster Auftritt und dynamische Linien prägen erstes SUV-Coupévon SKODA- Zahlreiche Assistenzsysteme, Virtual Cockpit und modernsteKonnektivität mit an BordDer SKODA KODIAQ GT wird das neue Topmodell der tschechischenMarke in China. Das exklusiv für den chinesischen Markt vorgeseheneerste SKODA SUV-Coupé ist der nächste Meilenstein in derSUV-Offensive des tschechischen Herstellers. Mit seinem starken unddynamischen Auftritt sowie modernster Konnektivität ist der KODIAQ GTder neue Imageträger im wichtigsten Absatzmarkt von SKODA. China wirddamit der einzige Markt weltweit sein, in dem SKODA mit KAMIQ, KAROQ,KODIAQ und KODIAQ GT insgesamt vier SUV-Modelle anbietet.Mit dem KODIAQ GT bietet SKODA erstmals im SUV-Segment einFahrzeug an, das die Robustheit und Vielseitigkeit eines SUV mit dersportlichen Eleganz und der Dynamik eines Coupés verbindet und damitneue, Lifestyle-orientierte Käuferschichten erschließt. Seineoffizielle Premiere in China feiert der neue KODIAQ GT auf derGuangzhou Motorshow, die vom 16. bis 25. November 2018 stattfindet.Dr. Ralf Hanschen, Präsident von SKODA China, sagt: "Der SKODAKODIAQ GT ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von SKODA inChina. Es handelt sich um das erste Coupé-SUV unserer Modellpalette,das wir auf dem chinesischen Markt anbieten. Wir sind überzeugt, dassdieses sportliche und stilvolle SKODA Modell neue Kundengruppenansprechen und den chinesischen Kunden ein noch beeindruckenderesFahrerlebnis bieten wird."Die Front des 4,63 Meter langen SKODA KODIAQ GT wird geprägt vonder breiten Motorhaube und einem schwarz umrandeten Kühlergrill mitverchromten Doppelrippen. Die LED-Scheinwerfer, ein dreidimensionalgeformter Stoßfänger und der Frontspoiler mit breiten Lufteinlässenverstärken den kraftvollen Auftritt. Seine hinter den vorderen Türensanft abfallende und in die flache Heckklappe übergehende Dachlinieverleiht dem KODIAQ GT ein dynamisches Profil. Kräftige Radläufe undstark herausgearbeitete Seitenschweller in Wagenfarbe mitmattschwarzen Applikationen stehen zugleich für die Robustheit derCoupé-Version des großen SUV.Die Heckpartie besticht durch scharf gezeichnete LED-Rückleuchtenmit kristallinen Formen und im SKODA typischen Design. Ein feinesReflektorband zieht sich unterhalb der Ladekante über die gesamteFahrzeugbreite und setzt ebenso wie der schwarze Diffusor weitereAkzente. Als selbstbewusstes Zeichen trägt der KODIAQ GT als erstesSKODA Serienmodell in China den Markenschriftzug in einzelnenBuchstaben mittig auf der Heckklappe.Sportlich und stilvoll präsentiert sich auch das Interieur desneuen KODIAQ GT. Es vereint SUV-typisches Raumangebot mit deremotionalen Linienführung eines Coupés. Im Innenraum fallen sofortdie hochwertigen Materialien und das serienmäßige, individuelleinstellbare Virtual Cockpit ins Auge. Dazu gibt es - typisch fürSKODA - zahlreiche praktische Simply Clever-Ideen. Über seinenWLAN-Zugang sowie MirrorLink[TM], Apple CarPlay oder Baidu's Carlifeist der KODIAQ GT immer online und auf dem modernsten Stand derKonnektivität.Die Antriebspalette des KODIAQ GT umfasst zwei effiziente Motoren.Der 2,0 TSI mit 137 kW (186 PS) treibt die Vorderräder an, der 2,0TSI mit 162 kW (220 PS) verfügt serienmäßig über Allradantrieb undein 7-Gang-DSG. Zahlreiche Assistenzsysteme wie Spurwechsel- undFrontradarassistent sowie der Adaptive Abstandsassistent (AdaptiveCruise Control, ACC) mit Stop-Go-Funktion sorgen dabei für höchsteSicherheit.Insbesondere die SUV-Modelle spielen in den Wachstumsplänen vonSKODA in China eine wichtige Rolle. 2007 war der tschechischeAutomobilhersteller auf den chinesischen Markt zurückgekehrt, derbereits 2010 zum größten Absatzmarkt für die Marke avancierte. 2017lieferte SKODA 325.000 Fahrzeuge in China aus - das ist jeder viertein 2017 weltweit ausgelieferte SKODA. Gemäß einem auf fünf Jahreausgelegten Plan, über den 2016 beim Staatsbesuch des chinesischenPräsidenten Xi Jinping in Tschechien eine Absichtserklärungunterzeichnet wurde, sollen mehr als zwei Milliarden Euro in dieErweiterung der SUV-Palette und SKODA Fahrzeuge mit alternativenAntrieben investiert werden.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell