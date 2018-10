SKODA offeriert deutschlandweites Diesel-Umtauschprogramm (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Weiterstadt (ots) -- Umstieg auf aktuellen Euro 6-Antrieb: Prämie je nach Modell biszu 7.500 Euro- Bundesweite Umweltprämie erfordert Verschrottung ältererDieselfahrzeuge der Euro-Normen 1 bis 4- Attraktive Wechselprämie für jüngere Euro 4/Euro 5-Diesel- Wirkungsvolle Maßnahme zur besseren Luftqualität DeutschlandsSKODA fördert weiterhin die umweltfreundliche Mobilität inDeutschland und offeriert ab sofort neue Umwelt- und Wechselprämienbeim Eintausch bestimmter Dieselfahrzeuge. Die Umweltprämie, die jenach Modell bis zu 7.500 Euro beträgt, gilt für Privatkunden undgewerbliche Einzelabnehmer bundesweit. Die Wechselprämie für jüngereEuro 4/Euro 5-Diesel gilt in 14 Städten und angrenzenden Landkreisen,deren Luftqualität von der Bundesregierung als besonders belastetklassifiziert ist.Die neue Umweltprämie gilt für Kunden, die ein Neufahrzeug odereinen jungen Gebrauchtwagen der Marke SKODA mit aktuellemDieselantrieb nach Euro 6-Norm erwerben und dabei ein gebrauchtesAuto einer beliebigen Marke mit einem Dieselmotor der veraltetenAbgasnormen Euro 1 bis 4 zur Verschrottung zurückgeben. Grundsätzlichgilt die Umweltprämie bei Neuwagen für Dieselfahrzeuge.Fahrzeughalter aus den 14 besonders belasteten Städten undangrenzenden Landkreisen können sie für Neuwagen aller Antriebsartenin Anspruch nehmen.Für die Besitzer jüngerer Euro 4- oder Euro 5-Dieselfahrzeugebietet SKODA bei Inzahlungnahme eine neue attraktive Wechselprämiean, wenn sie auf ein aktuelles SKODA Modell mit Benzin- oderDieselantrieb der Abgasnorm Euro 6 umsteigen. Voraussetzung für dieWechselprämie ist der Erstwohnsitz bzw. die Arbeitsstätte an einerder von der Bundesregierung benannten 14 Städte und angrenzendenLandkreisen. Es ist geplant, dass diese Kunden in Kürze ein Schreibendes Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) erhalten, das sie zurInanspruchnahme der Angebote berechtigt.Die neuen Umwelt- und Wechselprämien von SKODA gelten ab sofortund bis auf weiteres bei teilnehmenden Handelspartnern."Mit den neuen Umwelt- und Wechselprämien leisten wir inDeutschland einen wirkungsvollen Beitrag für eine umweltfreundlicheMobilität", erklärt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung vonSKODA AUTO Deutschland. "Neben unseren umweltfreundlichen Benzinerntragen dazu auch die modernen Euro 6-Dieselfahrzeuge mit ihremniedrigen Schadstoffausstoß bei, die Luftqualität insgesamt weiter zuverbessern."Dies sind die neuen Umweltprämien und Wechselprämien von SKODA fürdie einzelnen Modelle:Umweltprämie (Euro 1-4) Wechselprämie (Euro 4-5)SKODA CITIGO 1.500 EUR 500 EURSKODA FABIA 2.500 EUR 1.500 EURSKODA RAPID 3.500 EUR 2.500 EURSKODA OCTAVIA 5.000 EUR 4.000 EURSKODA KAROQ 2.500 EUR 1.500 EURSKODA KODIAQ 3.500 EUR 2.500 EURSKODA SUPERB 7.500 EUR 6.500 EURPressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell