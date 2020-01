SKODA mobilisiert das Rheingau Musik Festival 2020 erneut als Fahrzeugpartner und Co-Sponsor (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Eines der größten Festivals Europas: Spielzeit 2020 zähltmehr als 150 Konzerte> SKODA Flotte chauffiert Organisatoren und Künstler> Besucher erleben neueste Modelle der Marke bei SKODA Roadshows> 33. Spielzeit des Rheingau Musik Festivals läuft vom 20. Juni bis 5. September2020Das Rheingau Musik Festival vertraut 2020 erneut auf SKODA als Fahrzeugpartnerund Co-Sponsor. In der 33. Spielzeit dürfen sich die rund 115.000 erwartetenBesucher auf mehr als 150 Konzerte freuen. Damit zählt das Rheingau MusikFestival zu den größten Konzertereignissen Europas. Die Veranstaltungenverteilen sich auf zahlreiche unterschiedliche Aufführungsorte: Mit einerumfangreichen Fahrzeugflotte mobilisiert SKODA die Organisatoren und sorgt füreine komfortable Anreise der Musikstars.Heute beginnt mit der offiziellen Bekanntgabe des vollständigen Programms derVorverkauf für die Spielzeit 2020. Seit seiner Premiere 1987 hat sich dasRheingau Musik Festival vom regionalen Event zu einer über die Landesgrenzenhinaus beachteten kulturellen Größe entwickelt. Im vergangenen Jahr kamen über113.000 Gäste zu den rund 150 Konzerten - in dieser Saison rechnen dieVeranstalter mit einem ähnlich großen Ansturm. Beim beliebten Festival sorgennicht allein die Stars der Musikszene für ein außergewöhnliches Erlebnis. Auchdie teils historischen Spielstätten wie etwa Schloss Johannisberg, das KlosterEberbach oder das Kurhaus Wiesbaden tragen zur eindrucksvollen Kulisse bei.Damit die Künstler entspannt und pünktlich am richtigen Aufführungsorteintreffen, sorgt SKODA mit VIP-Shuttles für die angenehme Anreise. Darüberhinaus mobilisiert die Marke die Organisatoren ganzjährig mit mehrerenFahrzeugen. Im Einsatz sind unter anderem elegante SUPERB-Limousinen. Dasüberarbeitete Topmodell punktet mit einem besonders großzügigen Platzangebot,modernen Assistenzsystemen und ausgezeichnetem Fahrkomfort.Zu den vielen Highlights der diesjährigen Spielzeit zählt auch dasSommerfest-Wochenende inklusive beeindruckendem Feuerwerk auf SchlossJohannisberg. Allein bei dieser Veranstaltung garantieren zehn SKODA SUPERB dieentspannte Vorfahrt zum Schloss.SKODA tritt auch als Konzertpate in AktionAm 15. August begrüßt das Rheingau Musik Festival die Besucher zum Fest aufSchloss Vollrads. Das Publikum darf sich unter anderem auf den bekanntenPopsänger und Stargast Laith Al-Deen freuen. SKODA fördert das Schlossfest alsKonzertpate zusammen mit der Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen.Abseits des Konzertgeschehens können Besucher bei SKODA Roadshows neue Modelleder Marke kennenlernen. In diesem Jahr werden die Neuheiten prominent bei gleichmehreren Veranstaltungen präsentiert. Mit dabei sind beispielsweise dasKompaktmodell SCALA und der neue OCTAVIA.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4500853OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell