SKODA mobilisiert Jubiläumsausgabe der ,Goldenen Henne' 2019 (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA fährt die prominenten Gäste zum Roten Teppich an der NeuenMesse Leipzig- 50 Fahrzeuge als elegante VIP-Shuttles im Einsatz, darunterSUPERB und KODIAQ- Gewinnspiel: SKODA verlost einen neuen SKODA KAMIQ im Wert vonüber 30.000 EuroSKODA chauffiert Prominente und Preisträger zur Jubiläumsverleihung der,Goldenen Henne' am 20. September. Als Mobilitätspartner setzt SKODAinsgesamt 50 Fahrzeuge ein, in denen die Stars komfortabel den RotenTeppich erreichen. Mit der jährlichen Vergabe von Deutschlands größtemPublikumspreis erinnert der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) an die BerlinerEntertainerin Helga ,Henne' Hahnemann. Im Rahmen der ,Goldenen Henne'verlost SKODA zudem den neuen KAMIQ im Wert von über 30.000 Euro.Die ,Goldene Henne' feiert Jubiläum: Am 20. September wird Deutschlandsgrößter Publikumspreis bereits zum 25. Mal vergeben. Den feierlichenRahmen für den Galaabend liefert die Neue Messe Leipzig. Zu denNominierten zählen Stars aus den Bereichen Schauspiel, Entertainment,Musik und Sport, die sich durch herausragende Leistungen verdient gemachthaben. In der Kategorie Aufsteiger werden junge Nachwuchstalente geehrt.Durch die Veranstaltung führt Moderator Kai Pflaume. Der Kreis derinsgesamt 40 Nominierten umfasst zum Beispiel Schauspielerin EmiliaSchüle, die Musiker Roland Kaiser und Sarah Connor, Fußballtrainer JürgenKlopp sowie Basketballprofi Dirk Nowitzki. Wer die ,Goldene Henne' in denHänden halten darf, entscheiden die Leser der Zeitschrift ,SUPERillu' unddie Zuschauer des MDR-Fernsehens sowie des Rundfunks Berlin-Brandenburg:Sie konnten im Vorfeld für ihren Favoriten abstimmen. Unter allenTeilnehmern der Abstimmung verlost SKODA einen KAMIQ im Wert von über30.000 Euro.SKODA unterstützt die ,Goldene Henne' auch in diesem Jubiläumsjahr alsMobilitätspartner. Gäste und Preisträger fahren in eleganten SKODAModellen stilvoll zum Roten Teppich der Gala. Insgesamt umfasst dieFlotte 50 Fahrzeuge, darunter das Topmodell SUPERB und das SUV KODIAQ.Beide punkten mit jeder Menge Platz, sodass auch aufwendige Robenwohlbehalten zum Auftritt im Rampenlicht gelangen.Die Verleihung der Goldenen Henne ist eine der vielen renommiertenVeranstaltungen aus Film, Kunst und Musik, bei denen SKODA in diesem Jahrals Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen das Filmfest Hamburg,die European Film Awards und die Live Entertainment Awards. Auch dortsorgen die SKODA Modelle regelmäßig für eine komfortable, sichere undglamouröse Anfahrt der VIPs.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell