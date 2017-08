SKODA mobilisiert die EuroEyes Cyclassics als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Größtes Jedermann-Radrennen Europas: über 20.000 Teilnehmererwartet- Radsport-Stars hautnah: Profirennen führt über 220 Kilometer undzählt erneut zur UCI-World Tour 2017- SKODA Veloteam: Rund 290 ambitionierte Hobbysportler startenbeim Jedermann-Rennen in den Farben der Marke und profitierenvon umfassendem Service- Fahrzeugpartner SKODA stellt sowohl beim Jedermann- als auchbeim Profi-Rennen 38 Flottenautos als Organisations- undBegleitfahrzeuge zur Verfügung- SKODA Roadshow am Rathausmarkt präsentiert aktuelle Modelle derMarke und ein abwechslungsreiches RahmenprogrammSKODA unterstützt die 22. Ausgabe der EuroEyes Cyclassics inHamburg als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner. Die Veranstaltererwarten beim größten Jedermann-Radrennen Europas am 20. Augusthunderttausende Zuschauer und rund 20.000 Teilnehmer in derHansestadt. Die Jedermannfahrer stellen sich den Distanzen über 60,120 oder 180 Kilometer. Mit dabei: Die rund 290 Hobbysportler desSKODA Veloteams, die die Elbmetropole in den markentypischen FarbenGrün und Weiß erstrahlen lassen. Im Anschluss an die Jedermänner und-frauen starten die Profis zu ihrem Lauf der UCI World Tour, zu derdie EuroEyes Cyclassics wie bereits in den vergangenen Jahren zählt.Die UCI World Tour umfasst in dieser Saison 37 Radrennen, darunterauch die Tour de France. SKODA stellt sowohl beim Jedermann- als auchfür das Profirennen 38 Autos als Organisations- und Begleitfahrzeugezur Verfügung.Alle Teilnehmer starten ab 7:45 Uhr. Die 60-Kilometer-Tour beginntauf der Alsterglacis in unmittelbarer Nähe zur Alster und führt vondort aus nach Westen über Schenefeld, Holm, Wedel und Blankenesewieder zurück nach Hamburg. Das Peloton der 120- und180-Kilometer-Distanzen stellt sich zum Start in der Hafencity umShanghaiallee, Brooktorkai, Steintorwall und Steinstraße auf. Bei dermittleren Strecke überqueren die Jedermänner zunächst dieKöhlbrandbrücke, die einen Arm der Elbe überspannt, und fahren danneine große Schleife durch Niedersachsen. Die längste Tour über 180Kilometer kombiniert die kürzeren Läufe. Der Zieleinlauf liegt füralle Teilnehmer in der Stadtmitte auf der Mönckebergstraße.Zu den erwarteten 20.000 Teilnehmern zählen auch rund 290 Fahrerdes SKODA Veloteams. Diese begehrten Startplätze verlost SKODAregelmäßig auf www.skoda-radsport.de. Mitglieder des Veloteamserhalten einen persönlichen Starterbeutel mit Verpflegung und einSKODA Radsporttrikot. Zudem profitieren sie von professionellenWettkampftipps vom langjährigen Profi-Teamleiter Hans-MichaelHolczer. Mechanikerservice und Massage sind ebenfalls Teil desexklusiven Starterpakets. Aktuell können sich ambitionierteHobbysportler noch für den Münsterland Giro am 3. Oktober um einender freien Startplätze im SKODA Veloteam bewerben.Der Profilauf bei den Cyclassics in Hamburg zählt seit 2005 zumKalender der UCI World Tour. Dieser umfasst in diesem Jahr insgesamt37 Radrennen auf vier Kontinenten, darunter auch die dreiwöchigenRundfahrten Tour de France und La Vuelta in Spanien - bei dieseninternationalen Radsport-Highlights tritt SKODA ebenfalls alsFahrzeugpartner auf. Die Profis stellen sich ab 11 Uhr auf derSpeersort-Straße in der Hamburger Altstadt zum Start auf. Beginn derrund 220 Kilometer langen Elitetour ist ab 11:25 Uhr. Die Schnellstenwerden gegen 15:15 Uhr im Zieleinlauf auf der Mönckebergstraßeerwartet.Für die zahlreichen Fans entlang der Strecke bieten die EuroEyesCyclassics ein buntes Rahmenprogramm. SKODA lädt die Besucher zurRoadshow am Rathausmarkt. Auf fast 200 Quadratmetern stehen dieaktuellen Modelle der Marke prominent im Rampenlicht. Ein Highlightist die rote SUPERB-Limousine im Tour de France-Branding. Die Gästeerwarten unter anderem ein Gewinnspiel mit Verlosung und eineRadversteigerung der Stadt Hamburg.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Übrigens: Die Geschichte von SKODA begann mit dem Fahrrad. 1895 -also vor mehr als 120 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav, demStammsitz der Marke. Schon zehn Jahre später rollte mit derVoiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus denWerkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Heuteengagiert sich SKODA auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports' undtrat in diesem Jahr zum 14. Mal als Hauptsponsor der Tour de Franceauf. Das wohl härteste Radrennen der Welt begann 2017 auf deutschemBoden: Am 1. und 2. Juli fungierte Düsseldorf als Startort der erstenbeiden Touretappen. SKODA AUTO Deutschland pflegt zudem eineerfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR).Kommende SKODA Radsporttermine 2017:' 20. August: EuroEyes Cyclassics Hamburg' 3. Oktober: Sparkassen Münsterland GiroPressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de