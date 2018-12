SKODA liefert im November weltweit 110.100 Fahrzeuge aus (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Auslieferungen: Von Januar bis November liefert SKODA weltweit1.148.600 Fahrzeuge an Kunden aus (+5,1 %)- Märkte: kräftiges Wachstum im November in Russland (+42,9 %) undEuropa (+8,3 %)- Modelle: SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ weiterhin WachstumstreiberSKODA setzt seinen Wachstumskurs fort: Der Automobilherstellerliefert von Januar bis November 1.148.600 Fahrzeuge aus und legtdamit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent zu. ImNovember verzeichnet das Unternehmen weltweit 110.100 Auslieferungen,das entspricht einem Rückgang von 3,9 Prozent im Vergleich zumVorjahr (November 2017: 114.600 Fahrzeuge). Grund für dieseAbsatzentwicklung ist unter anderem der sinkende Pkw-Markt in China.Stark zulegen kann SKODA im November in Russland: 8.200 ausgelieferteFahrzeuge entsprechen einem Plus von 42,9 Prozent gegenüber demVorjahresmonat. Bestseller bleibt der SKODA OCTAVIA, die Nachfragenach dem Kompakt-SUV SKODA KAROQ steigt weiter.SKODA setzt seinen Wachstumskurs in den ersten elf Monaten desJahres weltweit fort. Der Automobilhersteller legt von Januar bisNovember in Russland (+30,2 %), China (+7,7 %), Europa (+4,7 %) undIndien (+1,8 %) zu. Im November steigert das Unternehmen seineAuslieferungen vor allem in Westeuropa (43.300 Fahrzeuge; +7,9 %),Russland (8.200 Fahrzeuge; +42,9 %) und Osteuropa ohne Russland(4.400 Fahrzeuge; +15,8 %).Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing,betont: "In den ersten elf Monaten des Jahres haben wir unsereAuslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent gesteigert.Eine erfreuliche Leistung, vor allem vor dem Hintergrund derEinführung des neuen Prüfzyklus WLTP sowie des derzeit rückläufigenAutomobilmarkts in China. Wir setzen mit unserer Produktoffensive dierichtigen Impulse und gewinnen neue Kundengruppen für die MarkeSKODA. Mit dem neuen SKODA SCALA folgt nun der nächste Schritt, um inder wichtigen Kompaktklasse unsere dynamische Entwicklung künftigerfolgreich fortzusetzen."In Westeuropa liefert SKODA im November 43.300 Fahrzeuge aus, dasentspricht einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum(November 2017: 40.100 Fahrzeuge). Im stärksten europäischenEinzelmarkt Deutschland steigert SKODA seine Auslieferungen auf17.300 Fahrzeuge (November 2017: 16.100 Fahrzeuge; +7,1 %).Zweistellig zulegen kann der Automobilhersteller in Frankreich (2.900Fahrzeuge; +27,1 %), in Großbritannien (6.300 Fahrzeuge; +20,6 %),Spanien (2.200 Fahrzeuge; +16,9 %), Belgien (1.700 Fahrzeuge; +12,0%) und in den Niederlanden (2.000 Fahrzeuge; +11,0 %).In Zentraleuropa liefert SKODA 18.500 Fahrzeuge aus, dasentspricht einem leichten Rückgang um 3,0 Prozent (November 2017:19.100 Fahrzeuge). Auf dem Heimatmarkt Tschechien kommt SKODA auf7.700 ausgelieferte Fahrzeuge, das sind 7,6 Prozent weniger als imVorjahreszeitraum (November 2017: 8.300 Fahrzeuge). Zulegen kann dasUnternehmen hingegen in Polen (6.700 Fahrzeuge; 4,3 %) und in derSlowakei (2.200 Fahrzeuge; 16,5 %).In Osteuropa ohne Russland steigert das Unternehmen dieAuslieferungen deutlich: 4.400 Fahrzeuge entsprechen einem Plus von15,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (November 2017: 3.800Fahrzeuge). Stark zulegen kann SKODA auch in Serbien (800 Fahrzeuge;+47,3 %) und im Baltikum (700 Fahrzeuge; +24,0 %).In Russland verzeichnet SKODA im November ein starkeszweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat: 8.200ausgelieferte Fahrzeuge entsprechen einem Plus vom 42,9 Prozentgegenüber dem Vorjahresmonat (November 2017: 5.700 Fahrzeuge).Auf seinem weltweit größten Absatzmarkt China verzeichnet SKODA imNovember 28.000 ausgelieferte Fahrzeuge, im Vergleich zumVorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von 24,3 Prozent(November 2017: 37.000 Fahrzeuge). Damit spiegeln die aktuellenAbsatzzahlen des Unternehmens in China den allgemeinen Trend auf demderzeit insgesamt nachlassenden chinesischen Pkw-Markt wider. VonJanuar bis November hat SKODA in China bisher 304.300 Fahrzeugeausgeliefert, das sind 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum(Januar bis November 2017: 282.600 Fahrzeuge).In Indien liefert SKODA im November 1.400 Fahrzeuge aus, dasentspricht einem Rückgang von 4,1 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (November 2017: 1.400 Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA im November 2018 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (31.100; -24,2 %)SKODA RAPID (15.900; -18,0 %)SKODA FABIA (15.600; -15,2 %)SKODA SUPERB (11.900; -10,5 %)SKODA KAROQ (12.300; >300 %)SKODA KODIAQ (15.000; +13,6 %)SKODA KAMIQ (Verkauf nur in China: 5.100; -)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.400; +10,5 %)