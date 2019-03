SKODA liefert im Februar 90.900 Fahrzeuge aus (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- Märkte: große Zuwächse in Westeuropa (+7,2 %) und Osteuropa(+13,1 %) - zweistelliges Wachstum in Deutschland, Frankreich,der Schweiz, Dänemark, Portugal, im Baltikum und in Serbien- Modelle: OCTAVIA bleibt Bestseller, Nachfrage nach SUV-ModellenKAROQ und KODIAQ legt weiter zu- Die batterieelektrische Konzeptstudie VISION iV und das City-SUVKAMIQ feiern Weltpremiere auf dem Genfer Auto-SalonSKODA liefert im Februar weltweit 90.900 Fahrzeuge an Kunden aus.Insgesamt gehen die Auslieferungen damit im Vergleich zum Vorjahrleicht zurück (Februar 2018: 92.800 Fahrzeuge; -2,0 %), Grund ist dieaktuell rückläufige Entwicklung des chinesischen Gesamtmarkts. InWesteuropa legt SKODA im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent zu. Aufdem größten europäischen Einzelmarkt Deutschland verzeichnet SKODAebenso ein zweistelliges Wachstum wie in Frankreich, der Schweiz,Dänemark und Portugal, im Baltikum und in Serbien. Der OCTAVIA bleibtBestseller, die Nachfrage nach den SUV-Modellen steigt weiter.Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing,erklärt: "Die Bedeutung unserer SUV-Modelle als Wachstumstreiber undtragende Säule unseres weltweiten Absatzes nimmt immer weiter zu.Soeben haben wir auf dem Genfer Auto-Salon unser neues City-SUV, denSKODA KAMIQ präsentiert. Als dritte SUV-Baureihe rundet er unserAngebot nach unten ab. Wir sind mit diesem Modell bestens gerüstet,um im SUV-Segment auch künftig neue Impulse zu setzen."In Westeuropa verzeichnet SKODA im Februar 41.100 Auslieferungenan Kunden. Das entspricht einem Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (Februar 2018: 38.300 Fahrzeuge). Auf dem stärksteneuropäischen Einzelmarkt Deutschland liefert der tschechischeAutomobilhersteller 16.500 Fahrzeuge aus und erzielt einen Zuwachsvon 11,5 Prozent (Februar 2018: 14.800 Fahrzeuge). Auch in derSchweiz (2.000 Fahrzeuge; +36,4 %), in Dänemark (1.500 Fahrzeuge;+48,0 %), Portugal (200 Fahrzeuge; +28,9 %) und Frankreich (2.600Fahrzeuge; +14,4 %) kann SKODA zweistellig zulegen.In Zentraleuropa liefert SKODA 17.300 Fahrzeuge aus (Februar 2018:18.400 Fahrzeuge; -6,1 %). Auf dem Heimatmarkt Tschechien verzeichnetSKODA im Februar 7.100 Auslieferungen (Februar 2018: 8.300 Fahrzeuge;14,7 %) - die Auslieferungen spiegeln damit die Entwicklung auf demderzeit insgesamt rückläufigen tschechischen Pkw-Markt wider.Wachstum erzielt die Marke unter anderem in Slowenien (700 Fahrzeuge;+30,0 %), Ungarn (1.200 Fahrzeuge; +3,5 %) und Polen (6.200Fahrzeuge; +1,2 %).In Osteuropa ohne Russland steigert SKODA seine Auslieferungen anKunden auf 3.500 Fahrzeuge, das entspricht einem Plus von 13,1Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (Februar 2018: 3.100 Fahrzeuge).Vor allem in Serbien (600 Fahrzeuge; +31,5 %) kann der tschechischeAutomobilersteller deutlich zulegen.In Russland bestätigt SKODA mit 5.900 Auslieferungen an Kunden denErfolg des Vorjahreszeitraums (+0,6 %, Februar 2018: 5.900Fahrzeuge).Auf seinem weltweit größten Absatzmarkt China liefert SKODA imFebruar 16.000 Fahrzeuge an Kunden aus, im Vergleich zumVorjahresmonat entspricht das einem Rückgang von 18,4 Prozent(Februar 2018: 19.600 Fahrzeuge). Damit treffen auch SKODA dieAuswirkungen der aktuell insgesamt rückläufigen Marktentwicklung inChina.In Indien liefert SKODA im Februar 1.200 Fahrzeuge aus, dasentspricht einem Rückgang von 10,3 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (Januar 2018: 1.400 Fahrzeuge).In Algerien liefert SKODA im Februar 1.700 Fahrzeuge aus und kannseine Auslieferungen an Kunden damit im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 418,9 Prozent steigern (Februar 2018: 300Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA im Februar 2019 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (26.400; -16,9 %)SKODA FABIA (15.700; -4,4 %)SKODA RAPID (13.000; -10,3 %)SKODA KODIAQ (11.200; +9,9 %)SKODA KAROQ (10.300; +71,5 %)SKODA SUPERB (8.200; -27,5 %)SKODA KAMIQ (Verkauf nur in China: 3.000; -)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.100; +21,1 %)Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell