SKODA liefert im August 88.100 Fahrzeuge aus (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Märkte: Wachstum in West- (+6,7 %), Zentral- (+2,4 %) undOsteuropa (+13,9 %) sowie in Russland (+3,9 %)- Modelle: weiterhin hohe Nachfrage nach den SUV-Modellen KODIAQund KAROQ- KAMIQ MONTE CARLO und SCALA MONTE CARLO feiern Weltpremiere aufder IAA in FrankfurtSKODA hat im August weltweit 88.100 Fahrzeuge ausgeliefert, damitliegt der Automobilhersteller 4,1 Prozent unter Vorjahresniveau(August 2018: 91.800 Fahrzeuge). Grund ist die weiterhin rückläufigeEntwicklung des chinesischen Pkw-Gesamtmarkts. Auf den andereninternationalen Märkten steigert SKODA die Auslieferungen imVergleich zum Vorjahr insgesamt um 5,0 Prozent auf 66.000 Fahrzeuge.Die Nachfrage nach den SUV-Modellen KODIAQ und KAROQ bleibtungebrochen hoch.Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt:"Dank der hohen Nachfrage nach unseren SUV-Modellen KODIAQ und KAROQkonnten wir die Auswirkungen der aktuellen Marktentwicklung aufunserem weltgrößten Einzelmarkt China auch im August erfolgreichkompensieren. In den nächsten Monaten erwarten wir neueWachstumsimpulse vom Start des SKODA KAMIQ, unseres neuen City-SUVfür die europäischen Märkte. Neben dem KAMIQ MONTE CARLO präsentierenwir auf der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung imSeptember mit dem SCALA MONTE CARLO auch für unser neuesKompaktmodell eine weitere attraktive Modellvariante."In Westeuropa liefert SKODA im August 33.800 Fahrzeuge aus undlegt damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent zu(August 2018: 31.700 Fahrzeuge). Auf seinem zweitgrößten EinzelmarktDeutschland verzeichnet SKODA 13.800 Auslieferungen, das entsprichteiner Steigerung um 5,6 Prozent (August 2018: 13.100 Fahrzeuge).Zweistellige Zuwächse erzielt der Automobilhersteller außerdem inSchweden (1.700 Fahrzeuge; +45,0 %), in der Schweiz (1.300 Fahrzeuge;+36,8 %), in Österreich (2.400 Fahrzeuge; +36,7 %) sowie in denNiederlanden (1.400 Fahrzeuge; +21,0 %).In Zentraleuropa liefert SKODA 15.200 Fahrzeuge aus, dasentspricht einem Plus von 2,4 Prozent (August 2018: 14.800Fahrzeuge). Auf dem Heimatmarkt Tschechien steigen die Auslieferungenim Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 6.900 Fahrzeuge(August 2018: 6.300 Fahrzeuge).In Osteuropa ohne Russland legt SKODA deutlich zu und steigertseine Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,9Prozent auf 3.700 Fahrzeuge (August 2018: 3.200 Fahrzeuge).Zweistelligen Zuwachs verzeichnet der Hersteller auch im Baltikum(700 Fahrzeuge; +26,7 %), in Serbien (500 Fahrzeuge; +18,1 %), inRumänien (1.000 Fahrzeuge; +14,7 %) sowie in Bosnien (100 Fahrzeuge;+13,0 %).In Russland liefert SKODA im August 7.000 Fahrzeuge aus und liegtdamit 3,9 Prozent über Vorjahresniveau (August 2018: 6.700Fahrzeuge).Auf seinem weltweit größten Einzelmarkt China liefert SKODA 22.100Fahrzeuge an Kunden aus, das entspricht einem Rückgang um 23,8Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (August 2018: 29.000Fahrzeuge). Der Rückgang der Auslieferungen in China ist auf diederzeitige generelle Marktunsicherheit und Kaufzurückhaltungzurückzuführen.In Indien kommt SKODA im August auf 1.100 Fahrzeugauslieferungen,damit liegt der Hersteller dort 23,4 Prozent unter Vorjahresniveau(August 2018: 1.500 Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA im August 2019 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (25.200: -5,0 %)SKODA FABIA (13.000; -11,8 %)SKODA KODIAQ (12.900; +20,4 %)SKODA KAROQ (10.500; +19,2 %)SKODA RAPID (10.500; -30,1 %)SKODA SUPERB (6.000; -35,2 %)SKODA SCALA (4.300; -)SKODA KAMIQ (3.400; -10,0 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 2.300; -21,9 %)