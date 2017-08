SKODA legt bei weltweiten Auslieferungen im Juli erneut zu (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA liefert im Juli 87.000 Fahrzeuge an Kunden aus (+4,0 %)- SKODA steigert Auslieferungen in Europa (+6,5 %) und China (+3,0%)- Starke Zuwächse in Indien (+34,0 %) und Russland (+13,6 %)- SKODA SUPERB kommt im Juli auf 11.200 Auslieferungen (+18,2 %)- Erfolgsmodell: SKODA KODIAQ erreicht seit Marktstart 37.100Auslieferungen- Serienfertigung gestartet: Neues Kompakt-SUV SKODA KAROQ läuftin Kvasiny vom BandDie weltweite Nachfrage nach Modellen von SKODA steigt weiter: ImJuli lieferte die tschechische Traditionsmarke 87.000 Fahrzeuge anKunden aus und übertraf damit das Ergebnis des Vorjahresmonats um 4,0Prozent (Juli 2016: 83.700 Fahrzeuge). Neben hohen Zuwachsraten inEuropa (+6,5 %) konnte der Autohersteller seinen Absatz vor allem inRussland (+13,6 %) und Indien (+34,0 %) steigern. Auch in China legteSKODA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut zu (+3,0 %). DieSKODA Modelle SUPERB und KODIAQ trugen wesentlich zum Gesamterfolgder Marke bei. Das SUV SKODA KODIAQ feierte mit 37.100 Auslieferungenseit Februar einen erfolgreichen Einstieg in die weltweiten Märkte.Weitere Wachstumsimpulse verspricht sich das Unternehmen auch vomSKODA KAROQ: Ende Juli ist die Produktion des neuen Kompakt-SUV imtschechischen Werk Kvasiny angelaufen."SKODA ist es erneut gelungen, die guten Absatzzahlen aus demVorjahresmonat zu übertreffen. Der anhaltende Erfolg ist ein Belegfür die Attraktivität unserer Modellpalette", sagt Werner Eichhorn,SKODA Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing und fügt hinzu:"Jetzt treiben wir unsere SUV-Offensive voran: Mit dem KODIAQ und demneuen KAROQ haben wir unser Portfolio um zwei moderne, attraktive SUVerweitert."In Westeuropa erzielt SKODA bei den Auslieferungen an Kunden imJuli ein Plus von 6,0 Prozent und kommt auf 34.700 Einheiten (Juli2016: 32.700 Fahrzeuge). Auf dem stärksten europäischen EinzelmarktDeutschland bestätigt SKODA das Vorjahresergebnis mit 11.000ausgelieferten Fahrzeugen (Juli 2016: 10.500 Fahrzeuge; +5,6 %).Besonders positiv entwickelt sich auch der Absatz in Großbritannien(7.100 Fahrzeuge; +16,9 %), Italien (1.800 Fahrzeuge; +13,6 %),Österreich (1.700 Fahrzeuge, +18,8 %), Norwegen (800 Fahrzeuge; +27,1%), Griechenland (200 Fahrzeuge; +32,0 %) und Portugal (200Fahrzeuge; +32,4 %).In Zentraleuropa liefert der Autohersteller im Juli 14.700Fahrzeuge an Kunden aus und liegt damit 6,0 Prozent über dem Niveaudes Vorjahresmonats (Juli 2016: 13.900 Fahrzeuge). Auf demHeimatmarkt Tschechien erreicht SKODA 6.900 Auslieferungen (Juli2016: 7.100 Fahrzeuge; -2,5 %). Zuwachsraten verzeichnen Polen (4.400Fahrzeuge; +24,7 %) und Ungarn (900 Fahrzeuge; +4,6 %). Auch in derSlowakei kann SKODA zulegen - 1.700 Auslieferungen bedeuten ein Plusvon 6,0 Prozent.In Osteuropa ohne Russland steigen die Auslieferungen von SKODA um3,1 Prozent auf 3.200 Einheiten (Juli 2016: 3.100 Fahrzeuge).Besonders stark zulegen kann die tschechische Traditionsmarke dabeiin der Ukraine (600 Fahrzeuge; +65,0 %), im Baltikum (500 Fahrzeuge;+18,8 %) sowie in Bosnien und Herzegowina (100 Fahrzeuge; +20,0 %).In Russland legen die Auslieferungen von SKODA im Juli um 13,6Prozent auf 5.300 Fahrzeuge zu (Juli 2016: 4.700 Fahrzeuge).In China, dem weltgrößten Einzelmarkt von SKODA, liefert derAutomobilhersteller im Juli 22.000 Fahrzeuge an Kunden aus, das sind3,0 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres (Juli 2016: 21.400Fahrzeuge).In Indien verzeichnet SKODA eine hohe zweistellige Zuwachsrate.Der Hersteller kann dort im Juli 1.200 Fahrzeuge ausliefern (Juli2016: 900 Fahrzeuge; +34,0 %).Neuer Meilenstein: SKODA startet Serienproduktion des KAROQAm 26. Juli lief im tschechischen Werk Kvasiny erstmals der SKODAKAROQ vom Band. Das komplett neu entwickelte Kompakt-SUV überzeugtmit seinem emotionalen und dynamischen Design. Vom 12. bis zum 24.September präsentiert SKODA den Newcomer im Rahmen der 67.Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Die erstenFahrzeuge werden ab Oktober dieses Jahres an Kunden ausgeliefert.Auslieferungen der Marke SKODA im Juli 2017 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber demVorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (29.600; -8,1 %)SKODA RAPID (14.700; -8,3 %)SKODA FABIA (14.200; -8,3 %)SKODA SUPERB (11.200; +18,2 %)SKODA KODIAQ (10.000; - )SKODA YETI (5.100; -26,4 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 2.000; -40,4 %)Pressekontakt:Rainer StrangLeiter Motor- und WirtschaftspresseTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: Rainer.Strang@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell