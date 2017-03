SKODA ist zum dritten Mal in Folge ,Preis-Leistungs-Sieger' (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Ranking von Handelsblatt und Marktforschungsunternehmen YouGovbasiert auf über 700.000 repräsentativen Online-Interviews- Verbraucher haben entschieden: SKODA bietet das bestePreis-Leistungs-Verhältnis- Zur Wahl standen mehr als 1.000 Marken in 31 Kategorien,darunter 29 AutoherstellerBeim Preis-Leistungs-Verhältnis hat SKODA in Deutschland die Nasevorn. So lautet das Ergebnis des YouGov BrandIndex. Seit 2015 befragtdas Marktforschungsunternehmen YouGov im Auftrag des Handelsblatt proJahr rund 700.000 Verbraucher nach den Marken mit dem bestenPreis-Leistungs-Verhältnis. Auch bei der aktuellen Umfrage stimmtendie meisten Teilnehmer in der Kategorie ,Automobil' für SKODA. Damitmacht die tschechische Traditionsmarke den Titel-Hattrick perfekt.Die Wahl der ,Preis-Leistungs-Sieger' fand in diesem Jahr bereitszum dritten Mal statt. Bei jeder dieser Umfragen ging der Titel inder Kategorie ,Automobil' an SKODA. Der ,YouGov BrandIndex'ermittelt, wie Verbraucher das Preis-Leistungs-Verhältnis derunterschiedlichen Marken wahrnehmen. Hierzu führten die Experten beieiner täglichen Markenperformance-Messung vom 1. Februar 2016 biseinschließlich 31. Januar 2017 rund 700.000 repräsentativeOnline-Interviews durch. Dabei ließen sie mehr als 1.000 Marken in 31unterschiedlichen Kategorien - von ,Gastronomie' über ,Einzelhändler'und ,Consumer Electronics' bis hin zu ,Versicherungen' - von denjeweiligen Verbrauchern bewerten. Im daraus errechneten Ranking gingSKODA mit 22,7 Punkten als die Automarke mit dem am besten bewertetenPreis-Leistungs-Verhältnis hervor.Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell