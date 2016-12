SKODA ist bestens für das Rallye-Jahr 2017 vorbereitet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav/Weiterstadt (ots) -- Der erfahrene WRC-Pilot Andreas Mikkelsen fährt bei derlegendären Rallye Monte Carlo im SKODA FABIA R5 - Rückkehr zuden Wurzeln- Werkspiloten Pontus Tidemand und Jan Kopecký werden auch 2017bei ausgewählten Läufen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)auf Titeljagd gehen- Michal Hrabánek: "Wollen an die Erfolge von 2016 anknüpfen"Nach dem außerordentlich erfolgreichen Jahr 2016 startet SKODAMotorsport mit einem Überraschungscoup in die neue Rallye-Saison. Beider legendären Rallye Monte Carlo vom 19. bis 22. Januar 2017 wirdder erfahrene WRC-Pilot Andreas Mikkelsen (N) mit Navigator AndersJæger (N) ein Gastspiel im Werksteam mit dem Siegerfahrzeug SKODAFABIA R5 geben. Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S) und JanKopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) starten beim ersten Lauf zur FIARallye-Weltmeisterschaft 2017 in ihre nächste Saison im Werksteam.Der deutsche Armin Kremer nimmt mit einem privat eingesetzten SKODAFABIA R5 ebenfalls an der WRC 2 teil. SKODA geht in dieser Kategorieals Titelverteidiger ins Rennen."2016 war mit dem WM-Titel, drei kontinentalen und zehn nationalenTiteln eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von SKODAMotorsport. Daran wollen wir 2017 anknüpfen und starten bei derberühmten 'Monte' ins neue Rallye-Jahr. Das Werksteam von SKODAMotorsport wird bei ausgewählten Läufen der FIARallye-Weltmeisterschaft WRC 2 und in der TschechischenRallye-Meisterschaft antreten", sagt Michal Hrabánek. Der SKODAMotorsport-Direktor vertraut auch 2017 auf die Werkspiloten PontusTidemand und Jan Kopecký, freut sich aber auch über den Gastauftrittvon Andreas Mikkelsen: "Wir sind natürlich stolz, ihn im SKODA FABIAR5 zu sehen. Andreas Mikkelsen kehrt damit ja gewissenmaßen zu seinenWurzeln zurück."Der 27 Jahre alte Norweger hatte seinen Aufstieg zu einem derweltbesten Rallye-Piloten 2011 und 2012 mit den Titeln in derIntercontinental Rally Challenge begonnen. Damals triumphierte er imSKODA FABIA Super 2000. 2011 startete er in diesem Erfolgsauto beider Rallye Finnland auch erstmals für das Team von VolkswagenMotorsport. Es folgten zwischen 2014 und 2016 drei dritte Plätze inder Fahrer-Gesamtwertung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) undinsgesamt drei Laufsiege in der Königsklasse des Rallye-Sports. Am20. November 2016 triumphierten Mikkelsen/Jæger bei der RallyeAustralien, dem letzten Rennen von Vierfachweltmeister Volkswagen inder WRC."Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen", sagt AndreasMikkelsen und fügt hinzu: "SKODA hat mir damals die Chance ganz amAnfang meiner Karriere gegeben. Ich habe so viele gute Erinnerungenan den SKODA FABIA und freue mich riesig, wieder in diesem Autoanzutreten. Ich hoffe, ich kann SKODA ein gutes Ergebnis bescheren,auch wenn die 'Monte' eine sehr schwierige Rallye ist." DieWerkspiloten Tidemand und Kopecký werden ganz sicher zu den härtestenKonkurrenten des erfahrenen WRC-Piloten gehören, schließlich bringensie jede Menge Know-how und Siege mit dem SKODA FABIA R5 mit.Tidemand triumphierte 2016 in Portugal in der WRC 2, Kopecký inSpanien.SKODA Motorsport holte in diesem Erfolgsjahr durch EsapekkaLappi/Janne Ferm (FIN/FIN) erstmals auch den Fahrer- undBeifahrertitel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Die SKODAPiloten Gustavo Saba (PY) und Gaurav Gill (IND) gewannen imSiegerauto SKODA FABIA R5 auch die FIA Kontinentalmeisterschaften inSüdamerika und im Asien-Pazifik-Raum (APRC). Nasser Al-Attiyah (Q)triumphierte in der Middle East Rally Championship (MERC), dazukommen zehn nationale Titel. Unter anderem erzielte Fabian Kreim (D)zusammen mit Beifahrer Frank Christian (D) den ersten Titeltriumph inder Deutschen Rallye-Meisterschaft. Damit war 2016 eines dererfolgreichsten Jahre in der 115-jährigen Geschichte von SKODAMotorsport.Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017Rallye Italien 08.06.-11.06.2017Rallye Polen 29.06.-02.07.2017Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017Rallye Australien 16.11.-19.11.2017Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell