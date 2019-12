SKODA ist Premiumpartner des HOCKEY OPEN AIR im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Eishockey-Derby-Klassiker zwischen Dresdner Eislöwen undLausitzer Füchsen- Tschechisches Extraliga-Duell: HC VERVA Litvinov trifft aufSparta Prag- SKODA Modellneuheiten KAMIQ und SCALA im Stadion im Rampenlicht- Besucher können Tickets für Eishockey-Länderspiel gegenWeißrussland gewinnen- Seit 2017 ist der tschechische Autohersteller Premium- undFahrzeugpartner des Deutschen Eishockey-Bunds- Weltrekord: SKODA seit 27 Jahren Hauptsponsor der IIHFEishockey-WeltmeisterschaftSKODA mobilisiert das HOCKEY OPEN AIR 2020 mit dem Derby-Klassiker DresdnerEislöwen gegen Lausitzer Füchse als Premium- und Fahrzeugpartner. Statt in einerEishalle findet das Zweitligisten-Duell der Deutschen Eishockey-Liga am 4.Januar 2020 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion statt, wo sonst Fußball imMittelpunkt steht. Zudem dürfen sich die rund 32.000 Zuschauer auf dasAufeinandertreffen zwischen den tschechischen Spitzenteams HC VERVA Litvinov undSparta Prag freuen. SKODA zeigt beim Draußen-Derby Präsenz auf LED-Banden undsetzt Modellneuheiten wie KAMIQ und SCALA unmittelbar neben der Eisfläche inSzene.SKODA fördert das HOCKEY OPEN AIR bereits zum zweiten Mal als Partner: Schon beider Premiere 2016 war die Automarke dabei. Bei der Neuauflage am 4. Januarpräsentieren sich die Modellneuheiten, darunter der Crossover KAMIQ und derKompakte SCALA, prominent zwischen Spielfläche und Publikum. Darüber hinaus sinddie beiden SKODA Modelle in Spots regelmäßig auf dem Videowürfel zu sehen. Zudemlockt ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen wie etwa Karten für dasEishockey-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die AuswahlWeißrusslands am 23. April 2020 in der Dresdner EnergieVerbund Arena. Abseitsder zwei Eishockey-Partien bietet die Fanmeile ein vielfältigesUnterhaltungsprogramm für die mehr als 30.000 Besucher.Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt das Spiel zwischen den Dresdner Eislöwenund den Lausitzer Füchsen live ab 16:00 Uhr. Das Duell zwischen HC VERVALitvinov und Sparta Prag können Zuschauer in Tschechien auf O2 TV Sportverfolgen.Neben dem Engagement beim HOCKEY OPEN AIR mobilisiert SKODA die DresdnerEislöwen während der gesamten Saison als Fahrzeugpartner. Auch die Offiziellendes Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) um Präsident Franz Reindl stattet die Markeseit Beginn der Partnerschaft 2017 mit 19 Fahrzeugen aus. Im Rahmen derDEB-Länderspiele ist SKODA auf allen Kommunikationskanälen des Verbandsvertreten. Zudem ziert das Markenlogo den Mittelkreis beim Deutschland Cup undbei allen Heimländerspielen.SKODA und der schnellste Teamsport der Welt spielen schon seit langem in einerMannschaft: 1993 stand SKODA AUTO bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-WMder International Ice Hockey Federation (IIHF) erstmals als offiziellerHauptsponsor im Rampenlicht. In diesem Jahr trat SKODA bereits zum 27. Mal inFolge als Hauptsponsor der IIHF Eishockey-WM auf. Mit dem längsten WM-Sponsoringder Sporthistorie schaffte es der Autohersteller sogar ins Guinness-Buch derRekorde.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4480075OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell