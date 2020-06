SKODA holt sechs Siege bei Leserwahl ,Familienauto des Jahres' der Fachzeitschrift AUTO Straßenverkehr (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Leser der Fachzeitschrift AUTO Straßenverkehr wählen SKODA häufiger als jede andere Marke auf Platz eins- OCTAVIA COMBI erzielt Gesamt- und Importsieg für ,Bestes Design' in der Preiskategorie bis 25.000 Euro- OCTAVIA COMBI und SUPERB COMBI gewinnen die Importwertung für ,Beste Technologie' in ihrer jeweiligen Preiskategorie- SUPERB COMBI wird Gesamt- und Importsieger für ,Bestes Preis-/Leistungsverhältnis' in der Preisklasse 25.000 bis 35.000 Euro- Seit dem ersten Aufruf zur Leserwahl im Jahr 2011 hat SKODA insgesamt 34 Auszeichnungen erhaltenDie Leser der Fachzeitschrift AUTO Straßenverkehr küren SKODA Modelle in sechs Kategorien zum ,Familienauto des Jahres'. Damit erhält der tschechische Hersteller mehr Auszeichnungen als alle anderen teilnehmenden Marken. Insgesamt 128 Fahrzeuge traten in drei unterschiedlichen Preisklassen an, die sich wiederum in die Kriterien ,Bestes Design', ,Beste Technologie' und ,Bestes Preis-/Leistungsverhältnis' unterteilten. Für jedes Kriterium wählten die Leser einen Import- und einen Gesamtsieger. Der OCTAVIA COMBI erzielte für ,Bestes Design' den Gesamt- und Importsieg in der Preiskategorie bis 25.000 Euro, darüber hinaus holte er den Importsieg für die ,Beste Technologie'. Der SUPERB COMBI sicherte sich den Gesamt- und Importsieg für das beste Preis-/Leistungsverhältnis bei den Modellen von 25.000 bis 35.000 Euro. Zusätzlich ist er das beste Importfahrzeug in der Kategorie ,Beste Technologie'. Seit der ersten Auflage dieser Leserwahl im Jahr 2011 sammelte SKODA insgesamt 34 Auszeichnungen."Autos von SKODA zeichnen sich durch viel Platz, große Vielseitigkeit, praktische Simply Clever-Lösungen und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis aus. Es freut uns, dass dieses Gesamtpaket bei Familien so gut ankommt und dass wir unsere langjährige Erfolgsgeschichte bei den ,Familienautos des Jahres' fortsetzen können", betont Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der SKODA AUTO Deutschland GmbH.Die Leserwahl ,Familienautos des Jahres' fand in 2020 bereits zum neunten Mal statt. Zur Wahl standen ausschließlich Kombis, SUV und Vans, die mindestens 400 Liter Kofferraumvolumen bieten und deren Basispreis 45.000 Euro nicht übersteigt.SKODA hat seit 2011 bereits 34 Auszeichnungen als ,Familienauto des Jahres' gewonnenInsgesamt haben in diesem Jahr 9.341 Leser der Fachzeitschrift AUTO Straßenverkehr online abgestimmt und ihre Favoriten unter den Familienfahrzeugen gewählt. SKODA erzielte dabei sechs Auszeichnungen - je drei für den OCTAVIA COMBI und drei für den SUPERB COMBI - mehr als jeder andere Hersteller. Mit diesem Ergebnis bestätigt SKODA dieses Jahr seine Ausnahmestellung unter den familienfreundlichen Automarken. Seit der Premiere der Leserwahl 2011 hat der tschechische Hersteller, der in diesem Jahr sein 125. Jubiläum feiert, den begehrten Titel insgesamt 34 Mal erhalten.SKODA Ergebnisse im DetailErstmals stand die neue, vierte Generation des SKODA OCTAVIA COMBI zur Wahl und überzeugte die Leser gleich mehrfach. So wurde der Bestseller der Marke für ,Bestes Design' mit dem Gesamt- und Importsieg in der Preisklasse bis 25.000 Euro ausgezeichnet und gewann auch für die ,Beste Technologie' den ersten Platz in der Importwertung.Auch der SKODA SUPERB COMBI wurde mehrfach als ,Familienauto des Jahres' ausgezeichnet. Das Mittelklassemodell trat in der Preisklasse 25.000 bis 35.000 Euro an. Beim Kriterium ,Bestes Preis-/Leistungsverhältnis' ließ er die Konkurrenz hinter sich und wurde sowohl Gesamt- als auch Importsieger. Darüber hinaus erreichte er in der Kategorie ,Beste Technologie' das beste Ergebnis aller Importfahrzeuge in dieser PreisklasseLeserwahl unterstreicht: SKODA Modelle begeistern als FamilienfahrzeugeDie Modelle des tschechischen Herstellers punkten mit einem außergewöhnlichen Platzangebot für Passagiere und Gepäck oder den großen Wocheneinkauf. Weitere Vorteile bietet das variable Raumkonzept: Umklappbare Sitze und zahlreiche Simply Clever-Details wie Taschenhaken, Flaschenhalter, Ablagefächer oder Netzsysteme im Kofferraum sorgen für maximale Funktionalität. Darüber hinaus stehen SKODA Modelle auch für State-of-the-Art-Sicherheit: Beim Euro NCAP-Crashtest erzielen sie regelmäßig die Bestwertung.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4632763OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell