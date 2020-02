SKODA gibt ersten Ausblick auf neuen OCTAVIA RS iV (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Offizielle Designskizzen des sportlichen Topmodells ausder vierten OCTAVIA-Generation- Erstes SKODA RS-Modell mit Plug-in-Hybridantrieb vereint Sportlichkeit undNachhaltigkeit- Sportliche Details betonen dynamische Designsprache des SKODA BestsellersSKODA schürt die Vorfreude auf den neuen SKODA OCTAVIA RS iV*. Der tschechischeAutomobilhersteller zeigt drei offizielle Exterieur-Designskizzen dessportlichen Topmodells der vierten OCTAVIA-Generation, das am 3. März auf demGenfer Auto-Salon Weltpremiere feiert. Schwarze, RS-typische Details betonen diedynamische Designsprache des SKODA Bestsellers mit eleganten Proportionen, derim Vergleich zum Vorgänger leicht gewachsen ist. Als erstes SKODA RS Modellverfügt der OCTAVIA RS iV über einen Plug-in-Hybridantrieb und verbindet damitin einzigartiger Weise familienfreundliche Praktikabilität und hoheSportlichkeit mit Nachhaltigkeit und Effizienz.Zwanzig Jahre nach dem ersten OCTAVIA RS schlägt der SKODA OCTAVIA RS iV nun dasnächste Kapitel einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte auf. Innerhalb derBaureihe ist der OCTAVIA RS sehr gefragt: In den für SKODA wichtigeneuropäischen Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und Schweiz war zuletztjeder fünfte ausgelieferte OCTAVIA ein RS-Modell. Die Kunden schätzen dieKombination aus großzügigen Platzverhältnissen, Praktikabilität und einemsportlichen Charakter. Der neue OCTAVIA RS iV mit Plug-in-Hybridantrieb und 180kW (245 PS) Systemleistung ist mit reduziertem Verbrauch und niedrigenCO2-Emissionen besonders nachhaltig.Die Designskizzen zeigen den OCTAVIA RS iV als coupéhafte Limousine und alsdynamischen COMBI. Dabei fallen deutlich der schwarze SKODA Grill und diesportliche Frontschürze mit großen Lufteinlässen und markanten schwarzen Detailsins Auge. Große Leichtmetallräder, Diffusoren vorne und hinten sowie der Spoileran der Heckklappe der Limousine und an der Dachkante des COMBI verstärkenoptisch die Dynamik des OCTAVIA RS iV. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA RS iV 180 kW (245 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da dasTypgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 