SKODA gibt ersten Ausblick auf den KODIAQ GT (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Designskizzen zeigen exklusive Coupé-Version des SKODA KODIAQfür den chinesischen Markt- Flach abfallende Dachlinie prägt das dynamische Profil des SKODAKODIAQ GT- SUV-Offensive ist wichtiger Baustein der SKODA SUV-Offensive inChinaSKODA gewährt mit Designskizzen des neuen SKODA KODIAQ GT einenersten Blick auf das künftige Topmodell für den chinesischen Markt.Die dynamische Coupé-Version des großen SUV SKODA KODIAQ wirdexklusiv in China erhältlich sein. China wird damit zwischenzeitlichder einzige Markt sein, in dem SKODA mit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ undKODIAQ GT insgesamt vier SUV-Modelle anbietet.Wie die Designskizzen zeigen, sind alle Linien klar und präzisegestaltet, die Coupé-hafte Seitenlinie verleiht dem neuen SKODAKODIAQ GT ein sportlich-dynamisches Profil. Die Coupé-Version desgroßen SUV unterscheidet sich vom KODIAQ-SUV vor allem durch ihreHeckpartie. Hinter den vorderen Türen fällt die Dachlinie sanft abund geht in eine flache Heckklappe über. Das erste SUV-Coupé in derModellpalette der tschechischen Marke übernimmt in China die Rolleeines neuen Flaggschiffs und Image-Trägers.China - der weltweit größte Absatzmarkt für SKODANeben den Bereichen Elektromobilität und Digitalisierung ist dieSUV-Offensive eine tragende Säule der SKODA Strategie 2025. Vor allemin China, wo der neue SKODA KODIAQ GT neben dem SKODA KAMIQ daszweite exklusive SKODA SUV ist, hat dieses Segment großesWachstumspotenzial. Bereits heute ist der chinesische Markt für SKODAder weltweit größte Absatzmarkt: Aktuell wird jeder vierte SKODA inChina ausgeliefert. Gemäß einem auf fünf Jahre ausgelegten Plan, überden 2016 beim Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping inTschechien eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, sollen mehrals zwei Milliarden Euro in die Erweiterung der SUV-Palette sowie inSKODA Fahrzeuge mit alternativen Antrieben investiert werden.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell